Dobînzi mărite la depozitele BRD

BRD a majorat dobînzile la depozite pînă la 7,25% pe an pentru euro, fiind nivelul cel mai ridicat pentru produsele de economisire în moneda unică de pe piaţa din România. BRD a operat totodată majorări de dobîndă şi în cazul depozitelor în lei, cu pînă la 14% pe an. În funcţie de scadenţă, dobînzile depozitelor în euro (cel puţin 1.000 euro) pentru persoane fizice sînt de 7% pe an pentru plasamentele la o lună şi de 7,25% pe an pentru cele la trei luni. Depozitele în lei (de minim 1.000 lei) sînt trecompensate de BRD cu o dobîndă de 13,5% pentru plasamentele pe o lună şi de 13,75% pentru plasamentele de peste 1.000 de lei, constituite pe o perioadă de trei luni. Pensionarii primesc dobînzi de 13,75% pe an la plasamentele la o lună şi de 14% pe an la produsele constituite pe termen de trei luni. Dobînzile la produsul de economisire \"Depozit 1000\" în lei şi euro sînt fixe, garantate pentru întreaga perioadă de constituire. BRD a majorat şi dobînzile la conturile curente PractiCont, disponibile în cadrul pachetelor de produse şi servicii pentru persoane fizice. Astfel, dobînda la contul curent \"PractiCont\" în lei este acum de 10,5% pe an (mai mare cu 5,25% decît dobînda practicată anterior), iar la contul curent \"Practicont +\" în lei este de pînă la 11% pe an (în urcare cu 3%). Pentru depozitele constituite de persoanele juridice în valoare de peste 10.000 de lei, BRD practică o dobîndă de 13,75% pe an pentru o scadenţă de o lună şi de 14% pe an pentru plasamentele pe trei luni. Companiile primesc de la BRD dobînzi de 6% pe an pentru depozitele în valută de peste 10.000 de euro cu scadenţa la o lună şi de 6,25% pentru scadenţa la trei luni. Aceste dobînzi sînt, de asemenea, garantate pe întreaga perioadă de constituire.