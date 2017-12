Dobînzi mărite la depozitele de la Alpha Bank

Alpha Bank a majorat dobînzile la produsele de economisire pentru populaţie cu pînă la 2% pentru produsele în lei şi cu 0,8% pentru cele în euro. Dobînzile aferente depozitelor la termen cresc cu 0,25%, atingînd un maxim de dobîndă de 10,25% pe an pentru cele constituite în lei şi cu 0,25% pînă la un maxim de 5,25% pe an, pentru depozitele în euro pe perioade de pînă la 6 luni. Cea mai mare dobîndă pentru un depozit la termen în lei, de 17,25% pe an, este oferită de bancă pentru produsul de economisire \"Alpha Progressive\", constituit pe 12 luni, creşterea fiind de 2% faţă de nivelul anterior. Acelaşi produs este cel mai bine remunerat şi în euro, cu o dobîndă de 9,8%, de la 9%, tot pentru o perioadă de constituire de un an. Pentru intervalul maximal al disponibilului, dobînda contului Alpha Premier ajunge la 9,50% pe an la lei (de la 9%) şi la 4,25% pe an la euro (de la 4%). Contul de economisire pentru copii Alpha Dreams în lei oferă dobînda de 10% pe an, cu 0,75% mai mare şi de 5,25% la cele în euro, cu 0,25% mai mult. Totodată, pînă la 31 iulie, certificatele de depozit cu cupoane pe 6 luni au dobînzi promoţionale de 11,00% pe an la lei şi 5,50% pe an la euro. Clienţii care achiziţionează acest produs pînă la data menţionată participă la tragerile la sorţi lunare ce se vor organiza din august pînă în decembrie 2008. Cîştigul lunar constă într-un voucher de 3.000 lei (suma netă) acordat în lunile august, septembrie, octombrie şi noiembrie, iar în luna decembrie, posesorii certificatelor de depozit aflate în circulaţie pot cîştiga un autoturism marca Toyota Corolla. Pentru toate depozitele constituite de populaţie pe un termen de cel puţin 3 luni, banca nu percepe comision pentru retragerea la scadenţă a sumelor şi a dobînzilor aferente.