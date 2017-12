Dobînzi mărite pentru IMM-uri la Raiffeisen Bank

Raiffeisen Bank a majorat dobînzile la depozitele pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM), astfel că ratele pentru plasamentele în lei pot să ajungă pînă la maximum 11,5% pe an, iar pentru cele în euro, pînă la maximum 3,5% pe an. Dobînzile la depozitele în lei, cu valoare de minimum 1.000 lei, variază între 8,5% pe an şi 9,5% pe an, în funcţie de scadenţă. Rata dobînzii la plasamentele de minimum 50.000 lei şi respectiv de 150.000 de lei este cuprinsă în intervalul 9,5-10,5% pe an, şi respectiv 11-11,5% pe an. Pentru depozitele în euro, dobînda se situează între 2,5% şi 2,75%, pentru valorile de minimum 5.000 de euro, între 2,75% şi 3% pentru cel puţin 10.000 de euro şi între 3% şi 3,5% pentru sume minime de 40.000 de euro. Raiffeisen Bank are peste 2,1 milioane de clienţi pe segmentul de retail, dintre care peste 120.000 IMM-uri şi peste 4.700 de corporaţii mari şi medii.