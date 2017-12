Dobînzi modificate la Maxicont BCR

BCR a majorat dobînzile la contul de economii Maxicont, în lei şi euro, şi a redus dobînzile în cazul economisirii în dolari. În cazul Maxicont în lei, procentul de majorare a dobînzilor variază între 1,00-1,55%, iar pentru Maxicont în euro, între 0,25-0,40%. BCR oferă pentru sume de pînă la 10.000 lei, exclusiv, o dobîndă de 8,00% pe an, pentru sume cuprinse între 10.000 şi 50.000 lei, 8,25% pe an, pentru sume cuprinse între 50.000 şi 100.000 lei, 8,50% pe an, iar pentru sume ce depăşesc 100.000 lei, 8,75% pe an. Pentru economiile în euro la Maxicont, banca oferă 3,75% pe an dobîndă la sumele de pînă la 10.000 euro, 3,90% pe an la sumele cuprinse între 10.000 şi 25.000 euro, şi 4,00% pe an la sume ce depăşesc 25.000 euro. BCR oferă în cazul contului de economii Maxicont, în dolari, pentru sume de pînă la 10.000 dolari, o dobîndă de 2,00% pe an, pentru sume cuprinse între 10.000 şi 25.000 dolari, 2,15% pe an, iar pentru sume ce depăşesc 25.000 dolari, 2,25% pe an. Noile dobînzi se aplică atît clienţilor existenţi la data 06 august 2008 cît şi celor care constituie un cont de economii Maxicont ulterior acestei date.