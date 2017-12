Dobînzile la depozitele în lei vor coborî la 7-9% spre finalul anului

Dobînzile la depozitele în lei vor coborî spre 7-9% pe an spre finalul lui 2009, apropiindu-se astfel de dobînda de politică monetară, ceea ce va permite scăderea dobînzilor la creditele în moneda naţională sub 15%, a declarat preşedintele CEC Bank, Radu Graţian Gheţea. „Eu cred că, la sfîrşitul acestui an, noi vom discuta despre dobînzi la depozite de o cifră, undeva apropiat de dobînda de politică monetară, un 7-8%, hai să zicem 9%, iar, dacă peste asta adăugăm marjele normale pe care băncile le percep la împrumuturi, acestea n-ar trebui să depăşească 15%, dacă vorbim de creditele în lei”, a spus Gheţea. El nu a precizat care ar fi evoluţia în cazul depozitelor şi creditelor în valută. „Nu vreau să intru în detalii în legătură cu dobînzile la valută, pentru că îmi ştiţi punctul de vedere. Să nu lăsăm oamenii să se îndatoreze în valută şi să-şi ia risc valutar în cazul în care au venituri în lei”, a explicat Gheţea. Dobînda de politică monetară este, în prezent, de 9,5% pe an.