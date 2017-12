Dobrogea, a noua regiune pe harta României

A NOUA REGIUNE? Vicepremierul Liviu Dragnea, Excelenţa Sa ambasadorul Franţei în România, Philippe Gustin, preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), Nicuşor Constantinescu, primarul Constanţei, Radu Mazăre, senatorul Mircea Geoană, ambasadorul României la Paris, Bogdan Mazuru, reprezentanţi ai administraţiilor publice din România şi reprezentanţi ai autorităţilor locale şi regionale din Franţa şi-au dat întâlnire, ieri şi astăzi, la Pavilionul Expoziţional din Constanţa. Motivul? Lucrările celei de-a IV-a ediţii a Forumului de Cooperare Descentralizată România-Franţa. După ce, la sfârşitul săptămânii trecute, vicepremierul Liviu Dragnea a vorbit pentru prima dată, în public, despre o a noua regiune, Dobrogea, ieri, atât el, cât şi preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, au vorbit despre judeţele Constanţa şi Tulcea ca fiind coloana vertebrală a unei viitoare regiuni, la care pot fi alipite, ulterior, alte două judeţe - Călăraşi şi Ialomiţa. Constantinescu a prezentat, ieri, principalele argumente în favoarea regiunii Dobrogea - dincolo de evidentele legături istorice, Constanţa şi Tulcea au condiţii similare atât economic, cât şi turistic, agricol şi geografic. „La atelierele organizate în cadrul acestui forum vor fi prezentate motivaţiile pentru care Dobrogea poate fi una dintre viitoarele regiuni ale României. Am pornit pe acest drum al descentralizării, proces pe care îl vom duce la bun sfârşit, pentru a aduce serviciile publice mai aproape de cetăţeni”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Ideea regiunii Dobrogea a fost încă o dată susţinută de vicepremierul Liviu Dragnea. „Noi dorim să organizăm regiuni suficient de mari pentru a putea avea în interior resurse naturale diverse, variate, pentru a putea genera mai multă dezvoltare, pentru a avea forţă de muncă cu cât mai multe specializări, pentru a avea cât mai multe etnii într-o regiune, pentru a se stimula interacţiunile umane, sociale, care sunt importante pentru progres. Dobrogea îndeplineşte toate aceste criterii, plus că are şi ieşire la mare. Mai mult decât atât, Portul Constanţa are o importanţă strategică incredibilă”, a explicat Liviu Dragnea.

UN ALT SISTEM Dacă, în 2009, regionalizarea era privită de PDL ca un instrument electoral, în 2013, USL a înţeles că regionalizarea nu este un moft politic, ci mai degrabă o obligaţie a actualei puteri de a aduce decizia administrativă mai aproape de cetăţean. Odată cu trecerea serviciilor deconcentrate în subordinea consiliilor judeţene, putem vorbi despre un transfer al serviciilor publice la nivelul administraţiilor locale, prin crearea unor birouri teritoriale, unde locuitorii să poată afla răspunsurile de care au nevoie, fără a mai fi obligaţi să se deplaseze la sediiile centrale ale instituţiilor, aşa cum fac în prezent. „Vrem să facem alt sistem. Să meargă cetăţeanul, spre exemplu, la primărie, să facă o solicitare, sistemul să lucreze pentru el şi să-i trimită acasă răspunsul - cererea a fost aprobată sau nu. Nu trebuie să alerge omul de la un birou la altul pentru diverse avize şi aprobări. Practic, implementăm conceptul de ghişeu unic. Fără descentralizare şi regionalizare, ghişeul unic nu poate fi implementat niciodată şi vom rămâne la acelaşi sistem public comunist, care nu s-a schimbat de la Revoluţie încoace. Nici nu vă imaginaţi rezistenţa de care ne lovim în sistemul central, unde grupuri de interese vor în continuare centralizarea”, a spus Dragnea. Dar, până când decizia administrativă va ajunge mai aproape de cetăţean, Guvernul Ponta trebuie să treacă peste hopul modificării Constituţiei. „Dacă nu se modifică, nu putem înfiinţa regiunile, pentru că acest termen nu există în Constituţie. Dacă în octombrie Constituţia se revizuieşte, apare noţiunea de regiune, noi punem pe masa Guvernului şi a Parlamentului pachetul de legi care este aproape finalizat ca şi elaborare în proiect. După ce s-a adoptat, înseamnă că s-au înfiinţat regiunile şi se organizează alegeri pentru structurile de conducere“, a menţionat Liviu Dragnea. El a precizat că România are acum un mare avantaj pentru că poate folosi, în procesul de regionalizare, ceea ce este bun în alte ţări ale Uniunii Europene, fără a repeta greşelile lor. „Franţa, Polonia, Italia, Spania sunt ţări cu care am discutat de nenumărate ori şi de la care am învăţat foarte multe lucruri. Nu există un model care poate fi importat în România, dar cred că noi putem crea unul dintre cele mai eficiente modele de regionalizare din Europa după ce am văzut unde au greşit alţii”, a afirmat Liviu Dragnea.