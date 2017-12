Dobrogea, ameninţată de o vară secetoasă

Estimările specialiştilor în Agricultură anunţau, la începutul anului, că, din punct de vedere agricol, vom avea un an mai bun decât 2012, când seceta pusese stăpânire pe multe zone din România. Aceleaşi estimări favorabile erau valabile şi pentru zona Dobrogei. Directorul executiv al Direcţiei pentru Agricultură Constanţa, Boris Parpală, confirma, în ianuarie, că nu există prognoze meteorologice nefavorabile şi 2013 se anunţa un an mai darnic din punct de vedere al producţiei. Însă, meteorologii aduc veşti proaste. Directorul general al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Ion Sandu, a anunţat, vineri, că s-a realizat o prognoză pe şase luni care arată că zona de sud-est a României se va afla sub secetă în iulie şi august. „Ne dorim să nu se realizeze dar, după cum au evoluat lucrurile în ultimii ani, se pare că vom avea o secetă la fel de puternică ca în anul anterior”, a subliniat Sandu. El a adăugat că, în baza estimărilor de precipitaţii, în aprilie ele vor fi, dacă nu peste normele climatologice, cel puţin egale cu acestea. În mai, vor fi cantităţi mari de precipitaţii, iar în iunie ele vor fi cel puţin egale cu normele climatologice. „Deja din iulie cantităţile de precipitaţii vor fi mult sub normele climatologice. În august, prognoza arată mult mai rău şi îmi doresc să nu se realizeze pentru că dacă producţia de grâu va fi bună din punct de vedere al rezervei de umiditate, pentru porumb şi celelalte culturi vor fi probleme”, a declarat şeful ANM.