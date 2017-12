"Dobrogea economică şi socială", în patrimoniul Bibliotecii Judeţene

Constănţenii pasionaţi de lectură au ocazia să citească, în cadrul Centrului de Informare Comunitară, din cadrul Bibliotecii Judeţene "Ioan N. Roman" Constanţa, o serie de lucrări speciale, cum ar fi volume însoţite de autograful autorului, cărţi vechi sau princeps. Din patrimoniul instituţiei constănţene face parte şi lucrarea "Dobrogea economică şi socială, trecutul său, prezentul său şi viitorul său" ("La Dobroudja economique et sociale; son passe, son present at son avenir") scrisă de J. J. Nacian, profesor la Şcoala de Silvicultură din Bucureşti şi membru al Societăţii de Economie Socială din Paris. Tipărită în anul 1886, la Paris, la Editura "Libraire Guillaumin et Cie", cartea oferă publicului interesat de istoria, geografia şi situaţia Dobrogei, date despre starea regională a spaţiului danubiano-pontic, în perioada menţionată.

