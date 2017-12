Dobrogea magică şi artistică, fără frontiere

Artişti din România şi colegi din Bulgaria şi Rusia s-au întâlnit, duminică, la Galeria de Artă a hotelului President din Mangalia, în cadrul unui eveniment desfăşurat sub egida Asociaţiei Culturale „Wild Art” (WA), pentru a demonstra că... Dobrogea magică nu are frontiere. De altfel, aceasta este şi titulatura sub care plasticienii şi-au reunit lucrările, „Dobrogea magică, Dobrogea fără frontiere” fiind şi primul pas al unui amplu proiect internaţional.

Au expus lucrări de mare valoare artistică: Nikolay Lazarov, Maria Varieva Svetlan Stefanov, Ana Stefanova, Ventzi Markov, Christiana Ivanova, Nikolay Rusev, Marina V.- Ruseva, Vasil Penchev, Georgi Kamenarov. Un recital de muzică de cameră, susţinut de String Quartet Mihai, a conferit un plus de lirism evenimentului plastic.

Alături de gazdele evenimentului, reprezentanţii WA, Marian Cojoc, Dan Ferariu, Luiza Cala şi Laura Stroe, s-au numărat invitaţi numeroşi printre care istoricul şi criticul de artă Tatiana Odobescu, directorul Muzeului de Arheologie „Callatis”, Sorin Marcel Colesniuc, liberalul Victor Manea, şeful Serviciului Judeţean Constanţa al Arhivelor Naţionale, Virgil Coman, fotograful bulgar Veselin Dimitrov şi mulţi iubitori de frumos.

„Ideea de Dobrogea magică şi fără frontiere a fost bine primită de public şi administraţia locală, Wild Art propunând exploatarea acestei idei şi transformarea Mangaliei într-o capitală culturală”, a spus preşedintele WA, Laura Stroe.