Dobrogea reală, descoperită prin fotografie

O părticică din Parcul Tăbăcărie s-a transformat, ieri, timp de câteva ore, în... galerie de artă neconvenţională, pentru o expoziţie mai puţin obişnuită de fotografie. Aliniate pe frânghii, legate de copaci, ca şi cum s-ar fi uscat la soare, imaginile surprinse de fotografii români şi străini implicaţi în proiectul internaţional „Romania Seen Through Your Camera 3: Dobrogea” au putut fi admirate de către trecători. Autorii fotografiilor, tineri din Bulgaria, Grecia, Italia, Spania, Turcia şi România, au fost şi ei prezenţi la „vernisaj”, bucurându-se de peisaj şi, bineînţeles, imortalizând noi imagini pentru albumul care va rezulta în urma proiectului. „Obiectivul proiectului îl reprezintă combaterea stereotipurilor pe care străinii din ţările europene le au despre România şi despre români, în general. Proiectul s-a desfăşurat în Dobrogea şi am vizitat localităţile Măcin, Tulcea, Sulina, Babadag, Jurilovca şi acum, Constanţa. Am încercat să le oferim participanţilor posibilitatea de a avea o părere proprie despre ţara noastră şi de a verifica dacă ceea ce credeau despre România este adevărat sau nu”, a spus coordonatorul de proiect Andra Huţuţui.

STEREOTIPURI... INFIRMATE În urma călătoriei prin Dobrogea, tânăra italiancă Giovanna Capponi a mărturisit: „Oamenii de aici sunt mult mai calzi decât m-am aşteptat. Ceea ce ştiam despre România s-a confirmat doar la... suprafaţă, însă pentru a avea o imagine reală, trebuie să cunoşti locurile şi să vorbeşti cu oamenii”. „Din nefericire, România are o imagine foarte proastă în Italia, dar sper ca prin acest proiect să creez o legătură între cele două ţări”, a mai spus italianca.

„Am descoperit în Dobrogea oameni prietenoşi, dar îmi plac foarte mult şi natura, peisajele. Cel mai mult mi-a plăcut Sulina”, a spus Gizem Halici din Turcia, care a avut posibilitatea să interacţioneze de mai multe ori cu etnicii turci şi tătari din această parte a ţării.

„Sincer, nu prea am prejudecăţi legate de România, deoarece am prieteni români”, a subliniat Juan Olvido Perea Garcia, însă tânărul spaniol a recunoscut că, înainte de a-i cunoaşte personal pe români, avea o impresie deosebit de negativă despre ţara pe care a vizitat-o.

Rezultatele proiectului, inclusiv fotografiile realizate la Constanţa, se vor regăsi într-o serie de 100 de albume foto şi 200 de DVD-uri ce vor fi distribuite în cele şase ţări participante, unde se vor organiza şi expoziţii.

Evenimentul din Parcul Tăbăcărie a fost organizat de Asociaţia „Support for Youth Development” din Cluj-Napoca, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanţa şi al Asociaţiei de Promovare Litoral-Delta Dunării.