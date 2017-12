Dobrogenii, invitaţi la Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului

ORGANIZARE Constănţenii sunt invitaţi, de astăzi şi până în 6 octombrie, la Pavilionul Expoziţional Constanţa, pentru a participa la Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, manifestare ce are ca scop sprijinirea producătorilor agricoli, dar şi promovarea produselor tradiţionale dobrogene. Noutatea este că, pentru prima dată de când are loc o astfel de acţiune, Sărbătoarea Recoltei este organizată de Consiliul Judeţean Constanţa (CJC) împreună cu autorităţile judeţene din Tulcea. De asemenea, evenimentul este susţinut de primăriile din cele două judeţe ale Dobrogei, precum şi de prefecturile şi instituţiile de profil deconcentrate din Constanţa şi Tulcea. Deschiderea oficială a evenimentului are loc astăzi, la ora 14,00, pe platoul din faţa Pavilionului Expoziţional Constanţa şi va fi precedată de o caravană care va străbate oraşul Constanţa pe următorul traseu: CJC - strada Traian, bulevardul Tomis, bulevardul Ferdinand, bulevardul 1 Decembrie 1918, oprire Parc Gară, bulevardul 1 Mai, oprire Far, strada Caraiman, bulevardul 1 Mai Vechi, strada Petru Cercel, strada Brizei, oprire Parc Faleza Sud (Poarta 6), strada Viorelelor, aleea Pajurei, bulevardul 1 Mai Vechi, strada Caraiman, bulevardul 1 Mai, bulevardul 1 Decembrie 1918, bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, oprire City Park Mall, bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, bulevardul Aurel Vlaicu, bulevardul Mamaia, oprire la Pavilionul Expoziţional Constanţa.

PAVILION ÎMPĂRŢIT PE ZONE Programul de vizitare va fi, zilnic, între orele 9.00 şi 20.00. Potrivit CJC, amplasamentul Pavilionului Expoziţional va fi împărţit în mai multe zone, rezervate standurilor cu legume şi fructe, dar şi producătorilor viticoli, crescătorilor de animale şi păsări. Altă zonă va fi destinată grătarelor, unde va fi amplasată şi o scenă ce va găzdui, timp de o săptămână, mai multe spectacole. La acest târg îşi vor face apariţia meşteri populari, dar şi producători de produse lactate şi panificaţie. Pentru Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean, ediţia 2013, în perioada 27.09.2013 - 06.10.2013, RATC Constanţa prelungeşte traseele liniilor 40 şi 102 până la Pavilionul Expoziţional. Autobuzele vor opri în staţia special amenajată din faţa Pavilionului Expoziţional pe sensul spre Centru.