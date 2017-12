Dobrogenii stau cel mai prost la capitolul asigurări de sănătate

Deși sistemul de sănătate privat din România a cunoscut și cunoaște o continuă dezvoltare, prea puțini români aleg să-și facă abonamente la unitățile/clinicile private. Circa 93% dintre români sunt asigurați doar în sistemul public de sănătate, 4% au abonament la o clinică privată plătit integral sau parțial de angajator, iar 4,5% deţin o asigurare privată de sănătate, potrivit unui studiu elaborat de compania de cercetare a pieţei GfK. Bucureștenii, de exemplu, deși se situează ușor sub media națională la capitolul asigurare în sistemul public, stau cel mai bine comparativ cu locuitorii din alte regiuni atunci când vine vorba despre asigurări medicale private (5%) sau abonament la o clinică privată, costurile fiind acoperite integral de compania la care sunt angajați (3,5%). De altfel, 2% dintre ei au chiar și partenerii de viață sau copiii incluși în abonamentul pentru servicii private, ceea ce în restul țării aproape că nu se întâmplă deloc, se arată într-un comunicat al GfK. Dobrogenii, muntenii și moldovenii stau cel mai prost la capitolul asigurări de sănătate - 13%, respectiv aproape 6% (în cazul muntenilor și al moldovenilor) nu au niciun fel de asigurare, grupa de vârstă cea mai vulnerabilă fiind 18 - 34 ani, cu peste 16 procente de neasigurați. ”Deși sistemul public are puncte nevralgice, în acest moment, doar câteva procente din populație au abonamente la clinici private. Această diferență reprezentând nevoi neacoperite în prezent de către sistemul public ne indică faptul că piața serviciilor medicale private are un potențial mare de creștere. Cu atât mai mult cu cât, în România, peste 3 milioane de salariați lucrează în mediul privat”, a declarat Ana-Maria Drăgănică, Group Account Manager GfK România. Studiul a fost realizat de GfK România pe un eşantion de 1.000 de respondenţi din toată țara, cu vârsta de peste 15 ani. Metoda folosită este cea a interviurilor față în față.