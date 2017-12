Docher accidentat

Un constănţean de 42 ani, angajat ca docher la SC United Shipping Agency SRL Constanţa, a ajuns la spital, sâmbătă seară, după ce a fost victima unui accident de muncă produs în dana 33 a Portului Constanţa. Poliţiştii din cadrul Serviciului Maritim Port Constanţa spun că Vasile Stanciu s-a accidentat în timp ce lucra la bordul unei barje. Mai multe piese metalice şi o bucată de tablă au căzut pe picioarele muncitorului şi l-au imobilizat. Colegii lui Stanciu au sunat la 112 şi o echipă de descarcerare a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dobrogea s-a deplasat în dana 33. Pompierii au reuşit să îndepărteze fiarele de pe picioarele docherului, care a fost preluat de o ambulanţă SMURD şi transportat la spital. Medicii au constatat că rănile suferite erau minore şi i-au acordat îngrijirile necesare. Oamenii legii au stabilit că accidentul a avut loc din cauza vântului puternic şi a mării agitate Vasile Stanciu şi-a pierdut echilibrul şi a căzut în magazia barjei.

Reamintim că un alt docher angajat la SC United Shipping Agency SRL Constanţa şi-a pierdut viaţa în septembrie, în urma unui accident de muncă produs în dana 102 a Portului Constanţa. La acea dată, Adrian Răducanu, de 45 ani, din Constanţa, manevra un elevator şi încărca şrot de soia când banda de transport cereale s-a blocat. „Muncitorul a intrat sub elevator pentru a debloca banda, însă nu a folosit camera de protecţie de sub utilaj, ci a intrat printr-o trapă pe care nu avea voie să o folosească, ajungând pe cilindrii care manevrează banda şi cupele elevatorului. În momentul în care a deblocat cilindrul înţepenit de cereale, banda transportoare a pornit şi bărbatul a fost prins între cilindri. Din cercetări am stabilit că docherul a încălcat normele pentru protecţia muncii”, a fost concluzia procurorului care s-a ocupat de caz.