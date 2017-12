Cea de-a şaptea ediţie a Conferinţei Balcanice de Fizică Aplicată are loc la Constanţa unde participă 150 de specialişti din universităţi şi institute de cercetare ştiinţifică nu numai balcanice, ci din toată Europa. Subiectele în dezbatere vizează un spectru larg de domenii de vîrf, precum fizica materialelor în stare condensată, fizica plasmei şi cea nucleară, biofizica şi aplicaţiile tehnologice ale acestora. Organizator este Universitatea "Ovidius" Constanţa, care a primit sprijinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în colaborare cu Uniunea Balcanică de Fizică, Societatea Română de Fizică şi Societatea Română de Ştiinţa Materialelor. "Deşi există o practică a rulării acestei conferinţe, la cea de-a patra ediţie organizată la Constanţa s-a constatat că lucrurile decurg foarte bine, această manifestare de prestigiu a fost fixată definitiv la Universitatea Ovidius, în perioada 5 - 7 iulie", a declarat rectorul Universităţii "Ovidius", prof. univ. dr. Victor Ciupină.

La deschiderea lucrărilor, care au avut loc ieri, a fost decernat titlul de Doctor Honoris Causa profesorului Ioan Ursu, o somitate de talie internaţională în domeniul fizicii aplicate. Născut în 1928 în Transilvania, s-a specializat în perioada 1959-1960 în SUA şi a publicat la editura Dumond din Paris lucrarea "Rezonanţa Paramagnetică Electronică", carte apreciată de laureaţi ai premiului Nobel. Începînd din 1969 profesorul Ursu preia conducerea Institutului de Fizică Atomică Bucureşti şi deschide numeroase laboratoare şi obiective industriale printre care Platforma de la Măgurele, Centrul de Producţie Radioizotopi, Staţia de deşeuri radioactive, extinderea laboratoarelor de laseri, etc. Din postura de vicepreşedinte al Comitetului Naţional de Ştiinţă şi Tehnologie, funcţie dobîndită în 1978, Ursu a avut meritul să apere cercetarea ştiinţifică sub cele mai dificile condiţii. "Pentru meritele incontestabile Senatul Universităţii noastre a hotărît, în urmă cu doi ani să i se acorde titlul de Doctor Honoris Causa însă, profesorul Ursu nu a putut să ajungă la Constanţa. Nici de această dată nu a putut veni, din motive de sănătate, aşa că, deşi este neobişnuit noi am decis să îi conferim această distincţie în lipsă", a declarat Victor Ciupină. În ceea ce priveşte manifestarea ştiinţifică, la lucrări au participat 25 de oaspeţi străini printre care preşedintele Societăţii de Fizică din Turcia, Baki Akkus şi reprezentantul societăţii similare din Serbia, Marko Popovic. Cei doi cunoscuţi specialişti au apreciat că una dintre problemele cu care se confruntă Balcanii este lipsa unor resurse materiale suficiente pentru cercetare. Potrivit lui Popovic, specialist în lasere, cei mai mulţi bani sînt investiţi peste ocean însă, în domeniul militar.