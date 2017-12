Doctoriță româncă din Finlanda, condamnată la închisoar

18:07:00 / 29 Aprilie 2017

Înspăimântat

Cei din Finlanda ca și cei din Norvegia, păi, sunt tot de pe acolo, sunt nordici, oameni fără milă și cu-n dispreț nemaiîntâlnit pentru oamenii care nu sunt ca ei, adică sunt niște brute ! La români așa ceva nu s-a întâmplat niciodată, pentru acest fapt lumea nu-i iubește, ca ființă, nu-i înțeleg, ce fel de oameni pot fi ăștia, cum să separi copii de părinți, este o absurditate, soră cu nebunia ?! Părintele, părinții să nu stea cu ființele dragi, cărora le-a dat viață, Doamne, nici comunismul și nici comuniștii nu și-au permis ca să facă așa ceva !? Să mai vrei UE și altele asemenea acestei organizații europene ?! UE este ceva care contravine creștinismului ortodox, care nu prevede separarea membrilor familiei și alte chestii care vin în contradicție cu nucleul societății, familia tradițională dintre un bărbat și o femeie, dar să desprinzi copii din sânul familiei, adică copii să crească pe uși străine, să nu mai aibă dragoste de părinții naturali, precum soldații de altădată din imperiile : persan, roman, otoman și.............., toate sunt făcute cu-n scop bine definit, ori pentru afaceri pe bani mulți înfăptuite de cei care pun în practică aceste fapte mârșave cu cei care îi adoptă pentru a câștiga : case, mașini, excursii, euro foarte mulți........, ca în Norvegia, că am citit multe articole despre societatea sau organizația barnerwernet, care a făcut ravagii printre familiile norvegiene de diferite naționalități conlocuitoare și chiar norvegiene pur și simplu ! Toate se fac sub imperiul banului și bunăstării pe căi necinstite ! Înainte ca să ne integrăm in UE, ni se propovăduia că dacă ne integrăm în UE, în România are să curgă numai lapte și miere, am văzut și simțit pe propria piele " binele ", adică trăim o sărăcie lucie, suntem vaaaaaide noi, Europa ne : răpește și fură copii, ne vrea desființată credința creștină ortodoxă, la fel și familia tradițională, chiar toți românii desființați ! Dumnezeu, sigur nu, ne lasă !