Doctrina demolatorilor

În PD-L Constanţa, demolatorii ocupă un loc important în partid. Ei reprezintă floarea politichiei. Cine nu are demolatori, nu are decît să recruteze intriganţi de profesie! Chiar preşedintele Băsescu, în anumite cazuri, este un demolator de excepţie. Cînd se enervează, demolează tot ce îi iese în cale! În PD-L, în ultimii ani, s-au perindat demolatori vestiţi pentru faptele lor demolatoare. Pentru că pepiniera de cadre în materie de demolatori era săracă, au fost recrutaţi specialişti din alte partide. În urmă cu doi ani, s-a făcut o infuzie generoasă cu cadre luate de la PSD. Nu mai puţin de cinci primari demolatori din PSD au fost recrutaţi în filiala Constanţa a PD-L. Povestea se repetă. De această dată, la scară naţională. În criză acută de electorat dispus să fie manevrat, prezidentul Băsescu pofteşte la primarii demolatori din PSD şi PNL. Pe această temă, asistăm, în întreaga ţară, la o veritabilă preselecţie. Sigur, unii, cum este cazul lui Simirad de la Iaşi, nu mai trebuie să parcurgă etapele unui astfel de concurs! Dumnealui este profesionist. E drept, în materie de demolări politice, nu-l întrece pe deputatul Iorguş! Avem şi noi Simiradul nostru! Zanfir Iorguş a devenit celebru prin capacitatea sa de a coace. Le-a copt-o ţărăniştilor şi pesediştilor! În funcţie de rezultatul final al alegerilor prezidenţiale, s-ar putea să le-o coacă şi pedeliştilor. Desigur, în situaţia în care se va transfera la PNL, partidul său de rezervă în caz de cutremur politic. Primarii care au dezertat din PSD au adus cu ei sămînţa dezbinării. În partidul pe care l-au trădat au fost marginalizaţi din cauza zelului cu care îşi foloseau gura. Acum, practic, aplică în PD-L ce făceau în PSD! Dezbină şi demolează. Nu-mi amintesc ca, în vara acestui an, să fi fost vreo intrigă care să nu fi beneficiat de aportul substanţial al vreunui pesedist pripăşit în PD-L! Am constatat că spiritul demolator îi leagă profund pe unii pedelişti constănţeni de şefii lor de la Bucureşti. Dacă vorbeşti, de pildă, despre necesitatea înfiinţării şoselei de coastă, Zanfir Iorguş şi Sulfina Barbu se vor opune pe aceeaşi limbă. Dacă se discută despre influenţa doctrinei demolatoare în ce priveşte reformarea PD-L Constanţa, Iorguş şi Elena Udrea vor vota acelaşi program. Zelul demolator, excesele în această direcţie, intrigile pe această temă, ca să recurg doar la cîteva exemple, sînt atributele cunoscute ale unui personaj celebru: Gică Contra. Pentru PD-L, Gică reprezintă exemplul clasic de viaţă şi de luptă revoluţionară. El este urmat cu sfinţenie în toate cele ce sînt. Deviza de bază sună sec şi simplu: ”Aţîţă şi dezbină!” După semnarea protocolului cu PSD, dacă vă aduceţi aminte, primii care au ieşit în faţă au fost demolatorii partidului portocaliu. E drept, din cauza entuziasmului revoluţionar, la un moment dat, s-au apucat să demoleze propriul partid! Cine s-a aflat în fruntea buldozerelor? Chiar doamna Elena Udrea, care, înfierbîntată de efectul generat de apele termale descoperite de domnia sa, a intrat cu buldozerul în PD-L Constanţa. În acea perioadă, mă refer, evident, la vara anului trecut, doamna Udrea savura fiecare decizie a sa de excludere a unor activişti din partid. Curentul demolator a continuat să facă ravagii în interiorul acestei formaţiuni politice. În acest context, 2009 pare a fi anul cafturilor politice din PD-L Constanţa. În acest nucleu, aproape fiecare pedelist are în raniţa sa cazmaua de demolator, fitilul aferent şi necesarul de praf de puşcă pentru bătăliile interne. Am citit declaraţiile unor politicieni constănţeni în legătură cu importanţa şoselei de coastă. Cele mai multe dintre ele mustesc de un politicianism ieftin, bazîndu-se pe explicaţii de-a dreptul puerile. Pentru că obiectivul cu pricina se înscrie printre priorităţile administraţiei locale, aflată sub aripa PSD, pedeliştii au format o autentică opoziţie pe această temă. În general, atunci cînd vine vorba despre soarta Constanţei, domnii din PD-L curmă din rădăcini orice iniţiativă care nu le aparţine!Adevărul este că, la acest capitol, nu sînt nici prea harnici şi nici prea inventivi. Ca atare, într-o situaţie de acest gen, ca să camuflezi incompetenţa sau lipsa de activitate, este mult mai simplu să demolezi!