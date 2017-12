Documentar despre constănţeanul Ion Nicodim, la Montreal

Cinematografia naţională face cinste României peste tot în lume, dovadă fiind premiile obţinute la marile festivaluri internaţionale. În competiţie pentru un premiu important va intra şi documentarul „Inima mea de lut”, de Laurenţiu Damian. Filmul a fost selectat la cea de-a 32-a ediţie a Festivalului Internaţional de Artă de la Montreal, Canada, care se va desfăşura între 20 şi 30 martie. „Inima mea de lut” este un portret al plasticianului constănţean Ion Nicodim (1932 - 2007), construit din opera şi gândurile artistului.

De asemenea, coproducţiile „Viktoria”, de Maya Vitkova (Bulgaria - România), şi „Giant”, de Salla Tykka (Finlanda - România), vor intra în competiţia celei de-a 43-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Rotterdam, la secţiunile lungmetraj, respectiv scurtmetraj. La Rotterdam, va fi proiectată, în secţiunea Spectrum, coproducţia spaniolo-română „Canibal”, de Manuel Martín Cuenca, cu Antonio de la Torre şi Olimpia Melinte, dar şi scurtmetrajul „O umbră de nor”, de Radu Jude.

Totodată, în programul „The State of Europe“ vor intra „Când se lasă seara peste Bucureşti sau Metabolism”, de Corneliu Porumboiu, la secţiunea Grand Tour, şi „Bucureşti, unde eşti?”, de Vlad Petri, la secţiunea My Own Private Europe.

Festivalul din Olanda va avea loc între 22 ianuarie şi 2 februarie.