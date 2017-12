Un festival cum este cel de la Solothurn (Soleure), Elveţia, aflat la a 46-a ediţie (20 - 27 ianuarie), demonstrează o rară capacitate de a se reînnoi. O face într-un fel deosebit de special, de la an la an. Până una alta, modelul Cannes dă lecţii şi în această privinţă. Pe malul râului Aar va fi arătat, la a 46-a ediţie, ca de obicei, tot ce s-a produs în Elveţia în materie de audiovizual într-un an, respectiv în 2010. Promptitudine exemplară, precizie tipic helvetă. Lungmetraje, scurtmetraje, filme de televiziune şi de animaţie, lucrări de şcoală, documentare de toate felurile participă la trei „secţiuni” de premii: ale Soleurului, ale publicului, dar şi prin nominalizarea pentru „Quartz”-uri, care sunt echivalentul „César”-urilor sau, altfel spus, un fel de „Gopo” de pe la noi, urmând a fi acordate la Lucerna, într-o sâmbătă noapte, pe 21 martie. O serie de alte premii reţin atenţia. Printre acestea, deloc de neglijat, Premiul criticii.

Pentru a se face mai bine cunoscut, de pildă, cinematograful elveţian doreşte să aşeze în vitrina sa informaţii legate de producţiile autohtone. Se va instala în linie un „lexic” al filmului elveţian. Deocamdată, vom putea afla amănunte legate de filmele care au trecut pe la Soleure din 2004 încoace. Este un tronson consistent, fără îndoială şi ar trebui să ne uităm mai atenţi la aceste strădanii de promovare, pentru că avem ce învăţa. Să nu uităm mesele rotunde, „cluburile” cu multele dezbateri, „focus”-urile pe sunet şi muzică etc.

În acest an remarcăm un subiect românesc, în vogă de ceva vreme - Ceauşescu. Elveţienii au propunerea lor pe un subiect incitant precum acesta. Patru realizatori, Marcel Bachtiger, Milo Rau, Simone Eisenring şi Jens Dietrich, încearcă să cuprindă, în 72 de minute, ultimele zile din viaţa lui Nicolae Ceauşescu. Filmul este nominalizat la „Premiile Soleure”, alături de alte nouă producţii elveţiene. Sunt prevăzute două proiecţii. Prima este programată la sala Kino Kanva, în ziua de 21 ianuarie, ora 17.15. A doua, la gala de la Landhaus, din 25 ianuarie, la amiază, la o oră „de vârf”. Filmul câştigător va fi recompensat cu 60.000 franci elveţieni, sumă ce se va împărţi frăţeşte între regizor şi producător.