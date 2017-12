După ce a susţinut recitaluri în deschiderea unor trupe ca "Red Hot Chili Peppers" şi "Biohazard", dar şi după zeci de concerte susţinute în toată Europa, trupa "Zdob şi Zdub" este, mai nou, subiectul unui documentar pentru canalul "BBC Prime". Considerată unul dintre cele mai reprezentative "produse" ale Moldovei de peste Prut, formaţia apare în documentarul realizat de Michael Palin, filmul urmînd să fie difuzat la începutul anului viitor, în cadrul emisiunii "New Europe", de la "BBC Prime". "Michael Palin filmează lucruri interesante în 20 de ţări din Europa, face o serie de documentare. Nu ştim cum a aflat despre noi. Poate de la Eurovision, poate caută oameni reprezentativi din Moldova şi a dat de noi. Cert este faptul că ne-a sunat o persoană din echipa lui şi ne-a zis despre intenţiile lor, ne-am întîlnit, am discutat, apoi am vizitat-o pe bunica", spune Roman Iagupov, solistul trupei. Documentarul a fost realizat într-o după-amiază, în luna septembrie, în satul Văleni, chiar în gospodăria familiei Bejenaru, Lidia Bejenaru fiind celebra bunică din videoclipul "Boonika bate doba", al formaţiei "Zdob şi Zdub".