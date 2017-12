Documentare Agnes Varda, online

Un nou proiect intitulat The Greats of World Documentary Film, în traducere, Greii Filmului Documentar, este disponibil pe platforma http://dafilms.com/. Este vorba despre o retrospectivă unică a filmelor semnate de regizoarea Agnes Varda, care vor putea fi vizionate gratuit online, în perioada 4 - 17 februarie. Este vorba despre 17 filme documentare, incluzând producţiile de mare succes ale cineastei franceze, ”Les plages d`Agnes” şi “Les glaneurs et la glaneuse”. Agnes Varda a devenit celebră graţie participării sale la scrierea scenariului filmului “Last Tango in Paris / Ultimul tango la Paris”, în regia lui Bernardo Bertolucci, cu Marlon Brando şi Maria Schneider în rolurile principale, un film controversat din pricina scenelor erotice. Totodată, lungmetrajul său ”Cleo de 5 a 7” este considerat de critici drept una dintre bijuteriile cinematografice ale Noului Val franţuzesc. Lui Agnes Varda nu îi plac însă categorisirile. Filmele sale abordează subiecte ca sexul, îmbătrânirea, moartea sau spargerea tabuurilor sociale.

Sunt disponibile online: “Quelques vueves de Noirmoutier”, “Ydessa, les ours et etc…”, “Reponse de femmes”, “Black Panthers”, “Salut les cubains”, “Uncle Yanco”, “Elsa la Rose”, “L’opera-mouffe”, ”Les plages d`Agnes”, “Deux ans apres”, “Les glaneurs et la glaneuse”, “L’Univers de Jacques Demy”, “Documenteur”, “Mur murs”, “Daguerreotypes”, “La pointe courte” şi “Les Dites Cariatides”.