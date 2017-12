Documentarul dedicat lui Michael Jackson va avea premiera simultan în 15 oraşe din lume

Filmul intitulat “This Is It”, dedicat memoriei lui Michael Jackson, ce include înregistrări de la ultimele sale repetiţii şi colaje cu imagini surprinse în culise, va fi lansat simultan în peste 15 oraşe din întreaga lume, luna viitoare. Documentarul va avea premiera pentru marele public pe 27 şi 28 octombrie şi va rula doar două săptămîni. Chiar dacă filmele de la Hollywood se bucură frecvent de premiere în mai multe oraşe din lume, acestea sînt rar simultane, au declarat reprezentanţi ai Sony Pictures. Astfel, “This Is It” va avea premiera simultan la New York, Rio de Janeiro, Londra, Berlin sau Seul. Evenimentele de lansare vor include transmisiuni prin satelit de la Hollywood, prezentînd vedetele care sosesc pe covorul roşu, la premiera din Los Angeles. Premiera londoneză va avea loc pe 28 octombrie, imediat după miezul-nopţii, ora locală. Şi la Bucureşti, premiera filmului este programată pe 28 octombrie, însă niciun moment special dedicat evenimentului nu a fost anunţat deocamdată.

Compania AEG Live şi Sony Pictures au semnat, la începutul lunii august, un acord pentru producerea acestui film ce va include imagini din timpul repetiţiilor lui Michael Jackson pentru seria de 50 de concerte pe care urma să le susţină la O2 Arena din Londra, din 13 iulie. Sony Pictures a plătit 60 de milioane de dolari pentru a achiziţiona drepturile asupra acestor imagini. Compania AEG Live deţine aproape o sută de ore de înregistrări din timpul repetiţiilor lui Michael Jackson. AEG Live a difuzat deja un film de cîteva minute cu penultima repetiţie a starului american de la Centrul Staples din Los Angeles, care a avut loc cu cîteva zile înainte de a muri. Înregistrarea video conţine un fragment din piesa “They Don\'t Care About Us” şi îl prezintă pe Michael Jackson aparent într-o formă fizică bună, repetînd cîteva secvenţe din coregrafia pentru acest cîntec.

Michael Jackson a încetat din viaţă pe 25 iunie, în Los Angeles, la vîrsta de 50 de ani, în urma unei supradoze de medicamente. Poliţia americană a calificat moartea sa drept “omucidere”.