Documentarul „Podul de Flori\" al lui Thomas Ciulei, realizat de Europolis Film, este una dintre cele opt producţii româneşti înscrise în competiţia pentru Prix Europa, eveniment care premiază cele mai bune proiecte de radio, televiziune şi online. Alături de „Podul de Flori\", printre producţiile româneşti înscrise în competiţie pentru Prix Europa se mai numără „Das Semester Ticket\", „Bărbierul din Sevilia\", „Angajare de clovn\" şi „Ion Gavrilă Ogoranu - Cum mi-am cerut condamnarea la moarte\".

Documentarul „Podul de Flori\" relatează povestea lui Costică Arhir, un bărbat dintr-un sat din Republica Moldova, care încearcă să îşi crească copiii cît timp soţia sa este plecată la muncă, în Italia. „Podul de Flori\", o coproducţie româno-germană între Europolis Film, Studioul de Creaţie Cinematografică al Ministerului Culturii şi CiIon Films Germania, a cîştigat concursul Centrului Naţional al Cinematografiei din anul 2005 şi a fost turnat între ianuarie şi aprilie 2007. Documentarul pune în scenă personaje reale, care îşi interpretează propria lor poveste.

Pînă în prezent, „Podul de Flori\" a fost distins cu Marele Premiu pentru film documentar „Erinnerung und Zukunft\" (Amintire şi Viitor) şi cu Premiul Go-East în amintirea lui Reinhard Kämpf la Festivalul de Film „go East\" de la Wiesbaden şi a obţinut Prix des Bibliothèques/ Premiul bibliotecilor (oferit de Direcţia Carte şi Lectură din cadrul Ministerului Culturii şi Comunicării din Franţa) şi Menţiunea specială a Juriului de tineret, la Festivalul de film documentar Cinéma du Réel de la Paris.

Thomas Ciulei a mai regizat filmele „Plays of light at the Maxim\" (1990), „Like a bird on the fence\" (1992), „Gratian\" (1995), „Face Mania\" (1997) şi „Asta e\" (2001). La Prix Europa, tot în cadrul secţiunii „Documentar TV\", la categoria „Coproducţii\", mai figurează pe lista de înscrieri şi „Testimonial\" de Răzvan Georgescu.

Radio România Cultural a înscris în competiţie, la secţiunea „Documentar Radio\", producţiile „Das Semester Ticket/ Biletul semestrial\", „Bărbierul din Sevilia\" şi „Ion Gavrilă Ogoranu - Cum mi-am cerut condamnarea la moarte\". La secţiunea „Ficţiune Radio\", Radio România a înscris producţia „Angajare de Clovn\". Nominalizaţii ediţiei 2008 a Prix Europa vor fi daţi publicităţii în septembrie.

În perioada 18-25 octombrie 2008, cea mai importantă competiţie din Europa pentru televiziune, radio şi media emergente se va derula la Berlin şi Potsdam, aceasta fiind a 22-a ediţie a evenimentului. Pe parcursul unei săptămîni, Prix Europa va prezenta cele mai bune producţii din cadrul celor opt categorii de concurs, înscrierile provenind din toate ţările europene. Competiţia de anul acesta are ca scop promovarea mărcii „Made in Europe\", prin reflectarea spectrului complet de producţii european, prezentarea evoluţiilor cross-border şi crearea unui forum al programelor de calitate.

Competiţia este deschisă radiodifuzorilor şi producătorilor şi este accesibilă profesioniştilor media din întreaga Europă. Cele opt categorii de concurs sînt: TV Fiction, TV Documentary, TV Current Affairs, TV Iris pentru programe multiculturale, Prix Genève-Europe pentru cel mai bun scenariu de ficţiune, Radio Fiction, Radio Documentary şi Emerging Media, categoria destinată online-ului.

Prix Europa este o competiţie caracterizată printr-un sistem unic de jurizare, care încurajează schimbul între ziariştii străini, realizatorii şi managerii din domeniul media, cîştigătorii nefiind desemnaţi de un juriu restrîns, ci de unul extins. La finalul festivalului, 12 producţii vor primi, fiecare, suma de 6.000 de euro şi un trofeu oficial Prix Europa.

Prix Europa Alliance 2008 include 25 de organizaţii partenere - radiodifuzori şi grupuri europene -, după ce cinci noi parteneri s-au alăturat alianţei pe parcursul anului trecut. Printre aceştia se află EBU, ARTE, FranceTélévisions, Magyar Televízió, Norwegian Broadcasting Corporation, Österreichischer Rundfunk ORF - Radio Österreich 1, Radio France, RTÉ, Telewizja Polska - TVP. Competiţia a fost lansată în 1987 de Consiliul Europei şi Fundaţia Culturală Europeană şi se derulează sub patronajul Parlamentului European şi al Consiliului Europei. În plus, Uniunea Europeană a Radiodifuzorilor (EBU) s-a alăturat alianţei în 2002.