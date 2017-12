Dodon ameninţă că poate organiza mitinguri cu sute de mii de susţinători

Preşedintele-ales al Republicii Moldova, socialistul Igor Dodon, a avertizat opoziţia să evite "jocul cu focul", subliniind că poate scoate în stradă sute de mii de susţinători.

Pe fondul protestelor opoziţiei faţă de victoria sa, politicianul prorus Igor Dodon a declarat: "Nu vă jucaţi cu focul, dacă o să spun eu, 800 de mii de oameni o să iasă în stradă!

"Noi, timp de şapte ani, am aşteptat această victorie; dacă voi credeţi că noi n-o să o apărăm, vă înşelaţi. Eu am organizat peste 500 de proteste în ultimii ani. Nu vă jucaţi cu focul! Sute de mii de oameni mă sună şi mă întreabă ce să facă. Nimeni nu iese la proteste până când eu n-o să spun. Dar eu vă promit că noi o să ne apărăm victoria", a declarat Dodon, potrivit publicaţiei Jurnal de Chişinău.

La finalul discursului, Dodon a subliniat că are "mesaj foarte clar către oponenţi": "Nu provocaţi sutele de mii de oameni care au votat pentru mine".

Aproximativ 1.000 de persoane au protestat luni după-amiază în centrul capitalei Republicii Moldova, contestând modul în care s-a desfăşurat scrutinul prezidenţial câştigat de socialistul Igor Dodon, mitingul încheindu-se în jurul orei 19.00. Acţiuni de contestare au avut loc şi în faţa unor reprezentanţe diplomatice moldovene din Europa Occidentală.