Dodon cere SUA să sprijine recunoaşterea neutralităţii permanente a R. Moldova

Preşedintele moldovean Igor Dodon a informat că a cerut SUA, în cadrul unei întrevederi cu subsecretarul de stat pentru afaceri politice David Hale, să sprijine eforturile R. Moldova privind recunoaşterea statutului de neutralitate "permanentă" la nivel internaţional, relatează publika.md.

Igor Dodon a declarat, într-o postare pe Facebook, că Republica Moldova apreciază susţinerea SUA faţă de soluţionarea crizei politice din ţara sa, însă face apel pentru sprijin în recunoaşterea neutralităţii permanente de către comunitatea internaţională. "Am reiterat că, datorită susţinerii din partea partenerilor externi şi a consensului naţional intern, Republica Moldova are toate şansele de a relansa economia şi a promova o politică externă echilibrată în baza intereselor sale naţionale", se arată în postarea publicată pe pagina de Facebook a oficialului moldovean. "În context, l-am asigurat pe subsecretarul de Stat că Administraţia prezidenţială, Guvernul şi majoritatea parlamentară vor păstra în vigoare toate acordurile internaţionale semnate de R. Moldova, inclusiv cu Uniunea Europeană. Totodată, am făcut apel către SUA să susţină eforturile noastre de consolidare a statutului de neutralitate permanentă a ţării noastre, recunoscut la nivel internaţional", se mai arată în mesajul lui Dodon.

Igor Dodon s-a întâlnit cu David Hale în cadrul vizitei acestuia în Republica Moldova.