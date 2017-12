Doi acționari ai clubului „Colectiv“, chemați la audieri de procurori

Doi dintre acționarii clubului "Colectiv", Paul Gancea şi Costin Mincu, au fost citați pentru audieri, în calitate de martori, la sediul Direcției Naționale Anticorupție (DNA), în dosarul în care doi angajaţi ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) București au fost trimiși în judecată, sub acuzația că au controlat localul în care a avut loc devastatorul incendiu de anul trecut, dar nu au luat măsurile prevăzute de lege în urma abaterilor descoperite. Curtea Militară de Apel a retrimis în luna februarie această speță la DNA. În dosar sunt judecaţi George Matei și Antonina Radu. Pe 10 noiembrie 2015, Tribunalul Militar a decis arestarea lui George Matei şi plasarea în arest la domiciliu a Antoninei Radu, instanţa motivând în cazul acesteia că are în îngrijire o fiică de opt ani şi un frate de 42 de ani fără niciun venit, cu handicap psihic accentuat. Pe 14 noiembrie a fost, însă, arestată şi Antonina Radu, prin decizia definitivă a Curţii Militare de Apel. Măsura arestului a fost apoi prelungită succesiv pentru cei doi. George Matei și Antonina Radu au fost trimiși în judecată de DNA pentru abuz în serviciu, pe 4 decembrie, fiind acuzaţi că au făcut verificări în clubul "Colectiv" fără a lua măsurile legale în privința respectării normelor de prevenirea și stingerea incendiilor (PSI). În plus, ISU Bucureşti-Ilfov s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 29.680 de lei, reprezentând costurile intervenției de la "Colectiv".