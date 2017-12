Doi ani de Maritimo, cu Vama şi LaLa Band

BILANŢ DE MARE SUCCES Cel de-al doilea an de existenţă al centrului comercial Maritimo Shopping Center s-a concretizat într-un succes de business şi imagine mai prolific chiar decât primul an. Evenimentele festive din weekend au adus la Maritimo zeci de mii de constănţeni, apogeul fluxului de vizitatori fiind sâmbătă, când au trecut pragul complexului aproximativ 50.000 de oameni. Duminică, încă aproximativ 30.000 de constănţeni au vizitat magazinele din Maritimo şi au participat la evenimentele oferite de organizatori. Luând în considerare şi ziua de vineri, putem estima afluxul de vizitatori la peste 100.000, un record greu de bătut pe piaţa de profil. Conform directorului de marketing al Maritimo Shopping Center, Sorin Drache, în cel de-al doilea an, complexul a avut în jur de şapte milioane de vizitatori, faţă de cinci milioane în primul an. „Am avut în jur de şapte milioane de vizitatori în cel de-al doilea an, un an plin de activităţi şi evenimente pentru constănţeni şi turişti. Au fost organizate 61 de evenimente mari, de anvergură, fără deja obişnuitele evenimente pentru copii sau workshopuri. Au fost, în acest an, unele evenimente inedite, în premieră la Constanţa, precum Salonul auto din vară, care a strâns peste 50.000 de vizitatori. De asemenea, în acest weekend aniversar, numai în ziua de sâmbătă am avut aproximativ 50.000 de vizitatori din Constanţa şi împrejurimi”, a declarat Sorin Drache.

ANIVERSARE CU LALA BAND Seria evenimentelor aniversare a început, încă de vineri seară, cu activităţi pentru cei mici, iar sâmbătă a avut loc un concert de o spectaculozitate ieşită din comun. Desigur, la ceas aniversar, prichindeii au avut întâietate la distracţie. Pe scena din zona InfoDesk au urcat, sâmbătă seară, membrii trupei LaLa Band, care în aceeaşi zi, la prânz, au oferit autografe şi postere în zona Food Court şi s-au pozat alături de sute de micuţi. Odată cu venirea serii, zona InfoDesk a devenit neîncăpătoare pentru miile de copii şi adolescenţi, însoţiţi de părinţi, care au venit să-i vadă pe viu pe eroii serialului TV „Pariu cu viaţa”. Înainte de concert, a avut loc un scurt moment de dans realizat de cei de la Pure Health & Fitness Maritimo. Membrii LaLa Band au urcat apoi pe scenă, iar momentul a generat o reacţie greu de descris a micuţilor din public. Ovaţiile în cor ale fanilor trupei au „forţat” rezistenţa geamurilor din complex, lăsând senzaţia sonoră similară unui zgomot de avion. Constănţeanul Dorian Popa şi-a intrat din nou în rolul de lider al trupei, a salutat publicul „de acasă”, şi-a prezentat colegii şi a îndemnat la gălăgie. „Bun regăsit, Constanţa! Eram sigur că o să veniţi în număr mare, dar nici chiar atât de mare. Sunt mândru de voi, sunt mândru că sunt de aici, chiar dacă nu ne-am mai văzut de mult timp şi să ştiţi că aplauzele voastre sunt recompensa noastră. Trebuie să ne distrăm cu această ocazie, aşa că le spunem „La mulţi ani!” celor de la Maritimo şi ne bucurăm astfel de întâlnirea noastră”, a declarat Dorian Popa, unul dintre cei mai iubiţi membri ai trupei. În cele aproximativ două ceasuri de recital, tinerii solişti şi actori au interpretat piese din repertoriul trupei, dar şi coveruri celebre, în duete sau în grup. Cris şi Vlad, care formează şi un proiect muzical separat, prin trupa One, au interpretat şi piesele din repertoriul propriu şi s-au sărutat pe scenă, spre „delirul” publicului adolescent, ei fiind un cuplu şi în viaţa de zi cu zi. Intens aclamate au fost şi solista Alina Eremia, dar şi Sore Mihalache, care, de când şi-a lăsat părul lung, s-a transformat dintr-o adolescentă rebelă într-o domnişoară provocatoare. Pe acordurile piesei „One Love” a lui Bob Marley, interpretată de membrii LaLa Band, peste public s-au revărsat 2.000 de baloane cu mesajul „La mulţi ani!”, dintr-o plasă specială instalată deasupra zonei InfoDesk.

DUMINICĂ FESTIVĂ CU TRUPA VAMA În seara de duminică, a fost rândul trupei Vama să însufleţească aniversarea de doi ani a centrului comercial Maritimo. Cu toate că au participat foarte mulţi tineri, media de vârstă a fost semnificativ mai mare duminică decât în seara precedentă. În deschiderea evenimentului a cântat micuţa interpretă constănţeană Denisa Ştefania, primită cu multă căldură de public. Ea le-a mulţumit cu entuziasm organizatorilor şi le-a urat „La mulţi ani!”. În timp ce micuţa se afla pe scenă, microbuzul cu membrii trupei Vama a parcat la intrarea din zona InfoDesk a complexului, iar Tudor Chirilă a fost „vânat” de puştoaice pentru autografe încă de când a coborât din maşină. Doar câteva norocoase au reuşit însă să obţină semnătura solistului. Vama a urcat pe scenă la scurt timp după ce a sosit la Maritimo, pe acordurile piesei „Cântec de găsit”, pe care au mai fost „vărsate” peste public încă 2.000 de baloane, după cele 2.000 eliberate în seara precedentă. Piese precum „18 ani”, „Perfect fără tine” sau „La radio” au încântat auzul miilor de constănţeni prezenţi, care au cântat în cor cu Tudor refrenele ştiute pe de rost de o ţară întreagă, agitând mâinile în sus sau spărgând baloane. „Bună seara, Constanţa şi „La mulţi ani” Maritimo! În seara asta cântăm împreună. E atât de bine şi toamna aici, dacă stăm să ne gândim că numele trupei noastre e strict legat de mare. Fără mare şi fără voi nu putem exista, vă iubim!”, s-a adresat Tudor Chirilă celor prezenţi. Vocea sa a încântat publicul timp de aproximativ două ceasuri, trăgând cortina peste cel de-al doilea an de existenţă spectaculoasă al centrului Maritimo Shopping.

ELEMENTE SPECTACULOASE ŞI PREMII CONSISTENTE Pe lângă cele 4.000 de baloane cu „La mulţi ani!”, alte elemente de spectaculozitate au fost tunurile cu aburi, tunul cu confetti şi baloanele jumbo, prin care cei mici s-au bucurat de o atmosferă apropiată celei de carnaval.

Cu ocazia împlinirii celor doi ani de existenţă, reprezentanţii Maritimo Shopping Center au organizat şi o tombolă aniversară, prin care au oferit două excursii la Disneyland şi un abonament pentru un an de cumpărături la Auchan. Prima excursie a fost extrasă, înaintea concertului LaLa Band, de către o fetiţă din public legată la ochi, iar cea de-a doua excursie şi abonamentul la shopping au fost extrase aseară, înaintea concertului Vama. Câştigătorii urmează a fi validaţi în această săptămână. Numeroase alte premii, printre care seturi de bijuterii, abonamente la fitness sau diverse alte produse, au fost oferite pe loc la concursuri realizate pe scenă. Organizatorii îi asigură astfel pe constănţeni că vor continua tradiţia evenimentelor şi concursurilor şi îi vor răsplăti pentru încrederea acordată în cei doi ani de existenţă ai centrului comercial, apropierea sărbătorilor de iarnă aducând alte surprize mari, pe lângă obişnuitele activităţi de divertisment sau educative care sunt organizate aproape în fiecare săptămână.