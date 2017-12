Doi ani de studiu, într-unul

Elevii ar putea promova doi ani de studii într-un singur an şcolar, în învăţamântul preuniversitar. Prevederea face parte din actele normative care constituie legislaţia secundară a Legii Educaţiei Naţionale şi a fost publicată pe site-ul Ministerului Educaţiei. Potrivit proiectului de metodologie, autorităţile reglementează astfel „accelerarea promovării elevilor capabili de performanţe şcolare excepţionale”. Promovarea a doi ani de studii într-un an şcolar se poate realiza o singură dată, în fiecare dintre ciclurile primar, gimnazial şi liceal, iar clasele de început şi de sfârşit de ciclu se exclud din acest program, se precizează în metodologie. De asemenea, se prevede ca înscrierea elevului pentru a promova doi ani de studiu într-un an şcolar să fie condiţionată de existenţa unei cereri în acest sens formulată de părintele sau tutorele legal al acestuia, de avizul psihologului şcolar, de avizul medicului şcolar şi de cel al Consiliului Profesoral al unităţii de învăţământ. Cererea se depune în anul şcolar precedent, cel mai târziu cu 15 zile înainte de încheierea acestuia.