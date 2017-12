Doi ani dificili pentru România, chiar şi cu banii FMI!

Sprijinul financiar acordat României de Fondul Monetar Internaţional (FMI) nu va scuti ţara noastră de recesiune, şomaj şi inflaţie. România va parcurge doi ani grei din punct de vedere economic, chiar şi cu banii de la FMI, a declarat şeful misiunii Fondului, Jeffrey Franks, care a negociat termenii acordului încheiat cu România. \"Chiar şi cu sprijinul FMI, 2009 şi 2010 vor fi ani dificili. Creşterea economică va fi negativă în acest an şi zero anul următor, ca urmare a perpetuării efectelor scăderii activităţii economice mondiale\", a spus Franks, într-un comunicat oficial. Pe de altă parte, el este de părere că politicile Guvernului ar trebui să permită României să evite cele mai negative efecte ale crizei şi să iasă din această perioadă cu o economie mai competitivă. \"Guvernul ia, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că sistemul bancar rămîne unul sănătos. Băncile au fost de acord să aloce capital adiţional ca un fond tampon pentru pierderi viitoare, iar băncile străine din România au fost de acord să menţină banii în ţară. Sistemul de garantare al depozitelor este întărit, iar legile bancare sînt îmbunătăţite pentru ca Guvernul să poată să răspundă imediat în cazul în care băncile ar avea probleme\", a mai spus Franks. FMI a anunţat oficial, luni seară, că acordul de finanţare cu România pe doi ani a fost aprobat de către consiliul său executiv şi a precizat că prima tranşă, de 4,37 miliarde DST (4,9 miliarde euro sau 6,6 miliarde dolari) este disponibilă imediat. Anterior, reprezentantul României la FMI, Mihai Tănăsescu, declara că prima tranşă din finanţarea aprobată luni de consiliul executiv al FMI va fi distribuită între 24 şi 48 de ore. Reamintim că, în 24 martie, România a ajuns la un acord pentru o finanţare totală de 19,95 miliarde euro, din care 12,95 miliarde euro de la FMI, 5 miliarde euro de la Comisia Europeană, 1 miliard euro de la Banca Mondială şi 1 miliard euro de la Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi International Finance Corporation (IFC). Ajutorul convenit cu FMI acoperă trei arii principale, anume consolidare fiscală, reformă bancară şi reducerea inflaţiei, care vor duce la restabilirea stabilităţii financiare, a precizat Franks, care a adăugat că Guvernul României a luat deja măsuri pentru a restrînge deficitul fiscal, în special prin diminuarea cheltuielilor, şi s-a angajat să crească investiţiile publice pentru a asigura o îmbunătăţire pe termen lung a competitivităţii. Autorităţile române au convenit cu FMI încadrarea în anumite ţinte de deficit pe fiecare trimestru, astfel încît, la finalul lunii decembrie, acesta să nu depăşească 24,3 miliarde de lei. FMI a impus autorităţilor române şi adoptarea unor politici fiscale şi salariale restrictive, pentru a reduce treptat deficitul bugetar de la 4,9% din PIB în 2008 la 4,6% în acest an, 3,6% în 2010 şi 2,7% din PIB în 2011.