Doi constănţeni, cîştigătorii Concursului “Ţara Românească” de karate tradiţional

Cei mai buni karatişti din ţară au participat, la sfîrşitul săptămînii trecute, la a 17-a ediţie a Concursului zonal “Ţara Românească”de Karate Tradiţional, concurs desfăşurat pentru al doilea an consecutiv la Eforie. Peste 130 de sportivi au concurat la competiţia organizată de Primăria Oraşului Eforie şi CS Karate Tradiţional Eforie, în parteneriat cu Federaţia de Karate Tradiţional din România şi Direcţia pentru Sport a Judeţului Constanţa, întrecerea fiind găzduită de cea mai nouă sală a judeţului. ”Este o competiţie pe care noi o găzduim pentru al doilea an consecutiv în Sala Sporturilor, ale cărei lucrări s-au terminat chiar anul trecut. Am reuşit să construim această sală de sport pentru că pînă acum nu exista una în oraş, iar prima competiţie a fost chiar a 16-a ediţie a acestui concurs. Este o competiţie binevenită acum în extrasezon, pentru că s-a mai animat un pic oraşul şi aveam nevoie de aşa ceva. Sportul este un mod de a te deconecta un pic, iar noi sperăm să nu ne oprim aici şi, după cum bine ştiţi, ne dorim să găzduim şi Campionatul Naţional de şah. În plus, vom termina o altă bază sportivă lăsată în paragină, iar acolo vom putea găzdui competiţii de tenis de cîmp”, a spus primarul oraşului Eforie, Ovidiu Brăiloiu. Doi dintre sportivii de la CS Karate Tradiţional Eforie, Alexandru Păun şi Florin Dumitrescu, au obţinut calificarea la Campionatul Naţional, care va avea loc la sfîrşitul lunii la Iaşi, cei doi urmînd să concureze în patru probe: Kumite individual, Kata individual, Fukugo şi Enbu. “Competiţia a fost destul de grea pentru că la orice zonă vin sportivi foarte bine pregătiţi. Din fericire, am putut să le facem faţă şi am cîştigat prima poziţie. Urmează Campionatul Naţional de la Iaşi, unde sper să repet evoluţia bună de aici”, a spus unul dintre cîştigători, Alexandru Păun. Prezent la competiţie, preşedintele Federaţiei Române de Karate Tradiţional, Dan Stuparu, s-a arătat extrem de mulţumit de oraganizarea competiţiei: “Am întîlnit la Eforie o organizare extraordinară şi de aceea am hotărît să venim pentru a doua oară. Vreau să mulţumesc instructorului nostru de aici, Nae Dumitrescu (posesor al centurii negre 5 dan), precum şi Primăriei din Eforie şi Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa. Am avut două zile pline, pentru că toate competiţiile noastre se desfăşoară în acelaşi timp cu strategii tehnice şi sperăm ca şi la anul să venim tot aici”.