Doi constănţeni în sferturi la “Mamaia Idu Juniors Champs”

Cel mai important turneu de tenis din România destinat juniorilor şi junioarelor sub 16 ani, “Mamaia Idu Juniors Champs ETA 2”, care are loc la arena “Tenis Club Idu” din staţiunea Mamaia, şi-a desemnat, ieri, sfert-finaliştii de pe tabloul de simplu, atât la fete, cât şi la băieţi. În întrecerea fetelor, o singură jucătoare din Constanţa, Livia Cârnu (14 ani, LPS Constanţa), a acces în primele opt, după ce a învins-o, la capătul un meci de mare luptă, pe Maria Corello, cu 6-3, 3-6, 7-5. În sferturi, Livia Cârnu va da piept cu Alina Soltanici, favorită nr. 7. Din păcate, cealaltă constănţeancă din optimi, Blanca Butnaru (13 ani, CS Mamaia Idu), a cedat fără drept de apel în disputa cu Claudia Georgescu, 1-6, 1-6. Celelalte meciuri din sferturi: C. Georgescu - R. Ciufrilă, J. Dzinic (Serbia) - D. Gâlcă şi C. Adamescu - P. Lăncrănjan. La băieţi, oraşul de la ţărmul mării are un singur reprezentant în sferturi, Alexandru Buzelan (15 ani, LPS Constanţa), care l-a învins clar, ieri, pe Tudor Hermeneanu, 6-0, 6-2. Favorit nr. 8, Buzelan se va lupta pentru un loc în semifinale cu Iulian Crişan Zara. În schimb, Andrei Marinescu (14 ani, CS Mamaia Idu) a pierdut duelul cu Andrei Apostol, 2-6, 0-6. Celelalte meciuri din sferturi: M. Kianicka - T. Şulea, D. Jerca - P. Ciorcilă şi A. Apostol - L. Tatomir. Competiţia de dublu a ajuns în faza semifinalelor, unde s-au calificat şi principalii favoriţi, atât la fete, cât şi la băieţi. Eliminate la simplu, Cristina Ene şi Laura Enea, cap de serie nr. 1, vor juca în această după-amiază pentru un loc în ultimul act cu dublul format din Cristina Adamescu şi Nicoleta Dan. În cealaltă semifinală se vor întâlni Nicoleta Dascălu şi Ştefania Hristov cu Ralucă Ciufrilă şi Ioana Ducu. La băieţi, Michal Kianicka şi Tudor Şulea, principalii favoriţi, vor da piept cu Andrei Apostol şi Luca Tatomir, în timp ce cuplul Alexandru Balin şi Bogdan Ursu va juca împotriva dublului format din constănţeanul Alexandru Buzelan şi Artur Culicovschi. „Turneul de la Mamaia este excelent organizat. Am fost şi anul trecut, când am ajuns în optimi la simplu, dar am câştigat la dublu, alături de fratele meu. Sper ca anul acesta să iau trofeul şi la simplu, chiar dacă voi avea o misiune dificilă în sferturi, când voi juca împotriva partenerului meu de la dublu”, a declarat principalul favorit, slovacul Michal Kianicka.