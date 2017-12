Doi constănţeni la echipa României de Cupa Davis

Căpitanul-nejucător al echipei de Cupa Davis a României, constănţeanul Andrei Pavel, şi cel al echipei Ecuadorului, Raul Viver, au efectuat nominalizările în vederea meciului de Cupa Davis din 17-19 septembrie, de la Bucureşti, din barajul pentru promovarea în Grupa Mondială. Astfel, România îi are în componenţă pe Victor Hănescu (29 de ani, locul 54 ATP la simplu), Adrian Ungur (25 ani, locul 127 ATP la simplu), Victor Crivoi (28 de ani, locul 171 ATP la simplu) şi constănţeanul Horia Tecău (25 de ani, locul 21 ATP la dublu). De partea cealaltă, sud-americanii vor veni la Bucureşti cu Nicolas Lapentti (34 de ani, locul 141 ATP la simplu), Giovanni Lapentti (27 de ani, locul 243 ATP la simplu), Ivan Endara (22 de ani, locul 391 ATP la simplu) si Emilio Gomez (18 de ani, locul 726 ATP la simplu). “Echipa noastră de Cupa Davis porneşte acum din nou la drum, în tentativa de a reveni acolo unde îi este locul, în Grupa Mondială a unuia dintre cele mai importante evenimente ale tenisului masculin. Meciul cu Ucraina, din mai, în care jucătorii noştri au dovedit ambiţia şi determinarea de care este întotdeauna nevoie când joci sub culorile naţionale. Acest lucru ne dă speranţe că obiectivul propus este la îndemână, mai ales că am avut parte şi de o tragere la sorţi favorabilă, cu o echipă a Ecuadorului pe care, cu şapte ani în urmă, o echipă română mult mai tânără şi mai neexperimentată o învingea pe teren propriu, depăşind inclusiv inconvenientul altitudinii ridicate, cu care gazdele de atunci erau mult mai bine acomodate. Acum, avem în plus şansa de a juca acasa, în premieră la Centrul Naţional de Tenis, locul unde băieţii noştri se antrenează de fiecare dată când se află în ţară“ a declarat Ruxandra Dragomir, preşedintele Federaţiei Române de Tenis. Staff-ul de organizare al FRT a pregătit o surpriză inedită spectatorilor la ceremonia de deschidere a evenimentului, programată vineri, 17 septembrie. Imnurile celor două ţări vor fi interpretate de soprana Irina Iordăchescu, solistă a Operei Naţionale Bucureşti, respectiv Barikada, o formaţie din Ecuador.