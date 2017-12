Doi constănţeni, printre cîştigătorii promoţiei Dacia

După doar trei săptămîni de începutul promoţiei de iarnă, Dacia şi-a găsit deja primii cinci cîştigători. În urma tombolei organizate de Automobile Dacia în perioada sărbătorilor de iarnă, Dinu Mocanu din Focşani, Marian Chendeş din Suciu de Sus, Societatea „Aratrans” din Brăila, Iulian Telehoi din Medgidia şi firma “Hanc Quatro” din Constanţa şi sînt primii cîştigători ai autoturismelor fabricate de cunoscutul constructor de maşini. Cum desemnarea primilor cinci din cei 24 de cîştigători, s-a făcut prin tragere la sorţi electronică încă de săptămîna trecută, pe 24 decembrie, chiar la sediul societăţii “Rent Car Service Litoral” Constanţa, reprezentanţa Automobile Dacia, cei doi norocoşi dobrogeni au intrat în posesia premiilor. “Am cumpărat o Dacia Sandero, apoi am introdus tichetul primit în tombolă. După cîteva zile, am primit vestea prin telefon, însă nu mi-a venit să cred pînă nu am ajuns aici. În viaţa mea nu am cîştigat nimic, astfel că acest cîştig poate fi considerat o minune a sărbătorilor”, a spus Iulian Telehoi, fericitul cîştigător al unei Dacii Logan. Tombola Dacia se va desfăşura pînă pe 31 decembrie şi se adresează atît clienţilor persoane fizice, cît şi persoanelor juridice, indiferent de tipul de finanţare, versiunea sau modelul achiziţionate în această perioadă. “Toţi cei care au cumpărat o maşină sînt introduşi în baza de date, însă doar extragerea electronică este cea care stabileşte cîştigătorii. Deocamdată am avut doi din cei cinci cîştigători, astfel că ne putem aştepta şi la alte surprize în perioada următoare”, a declarat directorul general al societăţii “Rent Car Service Litoral” Constanţa, Constantin Olteanu. El a mai afirmat că, deşi constructorul de maşini se confruntă deja cu criza economică financiară, vînzările de autoturisme Dacia au rămas totuşi la un nivel destul de ridicat. “Principala noastră bancă este clientul, aşa că facem totul pentru satisfacerea tuturor exigenţelor în materie de maşini. Calitatea este tot ce ne interesează şi vrem realizări atît la nivelul vînzărilor, cît şi la cel al servisării. Piaţa s-a schimbat mult în ultimul timp, dar ne bucurăm că lucrurile merg bine. Numai într-o singură zi am luat 11 comenzi la Dacia, o situaţie pe care în mod normal o întîlnim pe parcursul verii”, a mai declarat Constantin Olteanu.