Doi deţinuţi de la Poarta Albă au uitat să se întoarcă din învoire

Alertă la Penitenciarul de Maximă Siguranţă de la Poarta Albă, după ce doi deţinuţi învoiţi de conducerea instituţiei pentru sfîrşitul acestei săptămîni au uitat drumul de întoarcere. Dacă reprezentanţii penitenciarului au reuşit să dea de urma unuia dintre ei, celălalt se plimbă în libertate şi la această oră. Potrivit conducerii penitenciarului, în perioada 1 - 4 august, au fost învoiţi pentru 24 de ore, conform legislaţiei, 20 de deţinuţi, însă după gratii s-au întors doar 18, moment în care administraţia închisorii a acţionat în consecinţă şi a anunţat autorităţile. La scurt timp, unul dintre deţinuţii fugari a fost găsit, beat mort, în localitatea constănţeană Corbu. Este vorba despre Vasile Rotaru, de 40 de ani, condamnat la 3 ani pentru furt calificat. Bărbatul a fost învoit între 2 august, ora 10.00 şi 3 august, ora 10,.00 pentru a pleca acasă, la Năvodari. După ce a fost reţinut de o echipă a penitenciarului, Rotaru a fost transportat la penitenciar. Întreaga atenţie este îndreptată acum către Constantin Muscalu, de 33 de ani, care a depăşit perioada permisă cu mai bine de 24 de ore. Potrivit conducerii închisorii, recidivistul Constantin Muscalu, de 33 de ani, născut în Călăraşi, executa o pedeapsă privativă de libertate de patru ani, din august 2006, pentru furt calificat, fiind repartizat să-şi execute pedeapsa în regim deschis la Secţia Exterioară „Valu lui Traian” din cadrul Penitenciarului Poarta Albă. Bărbatul a beneficiat de învoirea de 24 de ore primită şi nu s-a întors la termenul stabilit, adică sîmbătă la ora 17.00. Bărbatul a solicitat permisiunea sub pretextul că vrea să-şi vadă familia care locuieşte în comuna călărăşeană Dragalina. Dispariţia lui Muscalu este de neînţeles în situaţia în care deţinutul urma să fie supus analizei pentru eliberare condiţionată la jumătatea lunii octombrie a acestui an. Recidivistul fugar, care este dat în urmărire, are următoarele semnalmente: 1,73 m înălţime, corpolenţă atletică, faţă ovală, măslinie, nas drept, ochi căprui, gură mijlocie, urechi mijlocii lipite, bărbie plată, barbă nerasă, frunte lată, sprîncene arcuite, păr şaten închis. Cei care deţin informaţii care ar putea ajuta la identificarea sau capturarea persoanei private de libertate Constantin Muscalu sînt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliţie, Administraţia Naţională a Penitenciarelor - telefon 021/2423314, Penitenciarul Poarta Albă - telefon 0241/853702, sau să apeleze gratuit numărul de urgenţă 112. Potrivit purtătorului de cuvînt al penitenciarului, insp Gabi Botezan, din aproximativ 200 de învoiri acordate în acest an, acesta este singurul caz de nerespectare a perioadei de părăsire a penitenciarului.