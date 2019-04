Doi din cinci angajaţi sunt nemulţumiţi de situaţia profesională

11:07:20 / 29 Aprilie 2019

vai de noi, ce guvern avem...

o lege a salarizarii fff prost facuta, zici ca numai bugetari sunt in tara asta, cand de fapt, sectorul privat ii duce in spate de ani de zile...desi 7 din 10 bugetari nu ar face fata nici 30 de zile pe acelasi post in sectorul privat ( asta daca ar trece de interviu caci stim toti cat de incompetenti sunt) salariile sunt invers proportionale cu profitul firmei de stat si competentele angajatului...ei sunt pe pierdere,dar au salarii mari, prime de sarbabtori,tichete de vacanta, samd... salariul minim pe economie, care este pt persoane necalificate, este salariul de baza in sectorul privat, desi e vb in multe cazuri de personal tehnic specializat, te mai pacalesc cu niste premieri ( chestii care nu sunt impozitate, stiu bine legea patronii) dar toti angajatul pierde, caci la pensie doar salariul intra in calcul ! e jale in portul Constanta, dar intereseaza pe cineva? apoi se plang patronii ca nu gasesc oameni si aduc vietnamezi, dar romanilor calificati le ofera 1500 lei, iar vietnamezilor salariul mediu net pe economie conform legii, platesc transportul, firma de recrutare, cazare, samd... asta e Romania PSD, Romania hotilor , coloratilor,pensionarilor , adica a asistatilor sociali cu minim de educatie,dar care ii voteaza constant pt pomana primita din banii nostri !