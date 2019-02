Doi din cinci români se plâng că angajatorul e pe interes

05:27:54 / 13 Februarie 2019

Rugam partidele politice, deputatii si senatorii care vor vrea sa fie votati sa ia atitudine publica si sa faca cunoscute masurile ce le vor lua in aceasta problema !

De ce nu faceti studii si sondaje in legatura cu salariile pe care le dau angajatorii si cu adevaratele carteluri formate la nivel de ramuri de activitate in legatura cu salarizarea ? O sa constatati, ca indiferent de vanzarile si profitul unei firme, salariile angajatilor sunt aproape la fel, ca sa nu spun la fel, cu ale celor de la o firma identica, cu acelasi domeniu de activitate, dar care are profit zero sau aproape de zero. De ce nu se autosesizeaza Oficiul Concurentei??? Un exemplu este domeniul sanitar. Va rugam sa ne dati stiri si informatii cu adresa, nr de telefon, adresa de mail al Oficiului Concurentei pt a putea sa reclamam toate aceste lucruri extrem de grave.Va rugam sa ne prezentati si atributiile Oficiului Concurentei. Aceasta este cauza pt care salariile angajatilor din privat nu cresc, asa cum ar trebui si cum sunt si la stat, la bugetari. DEja s-a ajuns la DISCRIMINARE intre cei ce lucreaza la stat si cei ce lucreaza in privat. Ma refer la aceeasi activitate, aceleasi studii si aceeasi functie si meserie.