Doi directori la DADR?

Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (DARD) Constanţa se confruntă cu o situaţie fără precedent. Deşi a fost suspendat din funcţie, fostul director Paraschiva Bobe refuză să elibereze biroul şi să-i îngăduie actualului director, Boris Parpală, să îşi desfăşoare activitatea. Boris Parpală a fost numit la conducerea DADR în martie 2009, în urma susţinerii unui examen. „Atunci am semnat un contract pe patru ani cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale (MAPDR). Pe 9 octombrie am fost suspendat din funcţie şi în locul meu a fost numită Paraschiva Bobe”, a declarat actualul director al DADR. Pentru că demiterea sa a fost abuzivă, Boris Parpală a dat în judecată MAPDR. În cursul lunii decembrie, într-o primă etapă, instanţa i-a dat dreptate acestuia şi a decis suspendarea ordinului de ministru privind acordarea unui termen de preaviz lui Boris Parpală. La câteva zile de la decizia instanţei, pe 22 decembrie, reprezentanţii MAPDR au trimis la sediul DADR două ordine de ministru: unul prin care era suspendată din funcţie Paraschiva Bobe (până la pronunţarea instanţei de fond) şi altul prin care era repus în funcţia de director Boris Parpală. „Cu toate că în ordinul prin care eram repus în funcţie se specifica clar că trebuie informate toate părţile interesate, eu am aflat de acesta din presă. Fostul director nici măcar nu s-a sinchisit să mă anunţe”, a precizat actualul director al instituţiei. El a adăugat că Paraschiva Bobe refuză să iasă din birou, susţinând că ordinul de ministru dispune suspendarea sa şi nicidecum demiterea din funcţia de director.