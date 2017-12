Doi elevi au ajuns sub roţile unor maşini

Doi copii, de 11 şi, respectiv, 14 ani, au fost răniţi, ieri după-amiază, în urma unor accidente rutiere ce au avut loc în Constanţa. Unul dintre ele s-a produs pe strada Nicolae Iorga, în jurul orei 13.55. Poliţiştii de la Rutieră spun că Remus Căpăţână, de 36 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism marca Alfa Romeo, cu numărul de înmatriculare CT 81 VKV, pe strada Nicolae Iorga, dinspre strada Mircea cel Bătrân, către bulevardul Mamaia. Ajuns la intersecţia cu strada Ion Adam, spun anchetatorii, şoferul a lovit un elev de 11 ani, care a încercat să traverseze şoseaua prin loc nepermis şi fără să se asigure. În urma impactului, copilul a fost rănit. „Mi-a apărut în faţă, dintre două maşini. Alerga şi nu am avut ce să fac pentru a evita impactul”, a declarat şoferul autoturismului, Remus Căpăţână. Martorii spun că victima ieşise din curtea Şcolii Generale nr. 5, acolo unde învaţă, şi încerca să ajungă la un magazin aflat peste drum de unitatea de învăţământ. „Nu am văzut ce s-a întâmplat, dar, când am ieşit la poartă, am văzut Poliţia. Am aflat că un copil a traversat în fugă strada şi a fost lovit de o maşină. Nu se întâmplă prea des accidente în această zonă”, a declarat o femeie care locuieşte în apropiere.

ÎNVOIT LA ULTIMA ORĂ Victima a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa. Oamenii legii spun că băiatul de 11 ani este instituţionalizat, acesta aflându-se în îngrijirea Centrului de Primire Minori în Regim de Urgenţă al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa. „Având în vedere vârsta pe care o are minorul, s-a considerat că el poate veni singur la şcoală. Copiii beneficiază de instruire şi informare cu privire la modul în care trebuie să facă aceste deplasări. Doar copiii de vârstă mai mică sunt însoţiţi de personal la unităţile şcolare. Astăzi (n.r. ieri), băiatul era învoit la ultima oră pentru că trebuia să meargă, împreună cu personalul centrului, la un examen medical”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASPC Constanţa, Roxana Onea.

FETIŢĂ ACCIDENTATĂ Tot ieri după-amiază, cu aproape o oră înainte de accidentul de pe strada Nicolae Iorga, o elevă de 14 ani a fost rănită într-un accident rutier produs tot în Constanţa. Potrivit anchetatorilor, o tânără de 28 de ani, din Constanţa, a condus un autoturism pe aleea Topolog. La un moment dat, şoferiţa a acroşat o copilă de 14 ani, care mergea pe stradă. În urma impactului, fata a fost rănită şi transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă. Oamenii legii spun că şoferiţa a părăsit locul accidentului, ea fiind identificată ulterior. Poliţiştii au testat-o cu aparatul Drager şi au constatat că aceasta nu consumase alcool înainte de a pleca la drum. În ambele cazuri, poliţiştii continuă cercetările.