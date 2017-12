Doi elevi constănţeni, campioni internaţionali la dans

Sunt parteneri pe ringul de dans şi cei mai buni prieteni în afara acestuia şi au câştigat numeroase competiţii naţionale şi internaţionale de dans. Este vorba despre Laura Filipescu, elevă în clasa a X-a F din cadrul Liceului Teoretic „Traian” Constanţa şi Ştefan Grigore, elev în clasa a XI-a C din cadrul Liceului Teoretic „Lucian Blaga” Constanţa. Laura a început să danseze în urmă cu aproximativ nouă ani. „Cea care m-a îndrumat către dans a fost mama mea. A văzut un anunţ şi m-a dus să mă înscrie. La început am dansat în Clubul Black Sea, sub îndrumarea antrenorului Alina Ibraimof”, povesteşte Laura. În urmă cu aproximativ opt ani, adolescenta s-a mutat la Clubul Magic Star, din cadrul Casei de Cultură, unde este îndrumată de antrenorul Iurie Braiş. Aici l-a cunoscut pe Ştefan. „Am început să dansez în urmă cu aproximativ nouă ani şi jumătate. Prietenii mei urmau cursuri de dans. Pentru a putea petrece mai mult timp împreună cu ei, m-am înscris şi eu. Am început să dansez la Liceul cu Program Sportiv, sub îndrumarea antrenorului Magda Martinescu. Când am plecat la Magic Star, am cunoscut-o pe Laura, care evolua deja acolo”, îşi aminteşte Ştefan. În 2005, Laura şi Ştefan au devenit parteneri.

CAMPIONI NAŢIONALI LA DANS. Amândoi sunt de acord că, pentru ca un cuplu de dansatori să reziste, partenerii trebuie să se înţeleagă şi să aibă multe lucruri în comun. Aşa se face că, în afara ringului de dans, cei doi sunt cei mai buni prieteni. Însă doar atât. „De multe ori sunt întrebată ce-mi mai face prietenul, referindu-se la Ştefan. Le spun că este partenerul meu de dans şi nu prieten în sensul pe care îl înţeleg ei. Nu este indicat ca partenerii să fie mai mult decât prieteni buni, pentru că dacă relaţia din afara ringului se termină, atunci şi cea din ring are de suferit şi invers”, susţine Laura. Anul acesta, cei doi au câştigat primul loc la Concursul Naţional de Dans, categoria 16-18 ani Latino, precum şi primul loc la Concursul Internaţional Dance Masters, organizat în România, la aceeaşi categorie. „Acum două săptămâni am participat la Campionatul European din Rusia, unde am ajuns până în semifinală”, a declarat Ştefan. În prezent, cei doi se pregătesc pentru Campionatul Mondial de Dans, care se va desfăşura în Austria, la Linz, pe 24 aprilie 2010. Pentru această competiţie, campionii naţionali de dans se antrenează câte cinci ore pe zi, în două şedinţe. „Ne dorim să ajungem printre finalişti. Antrenamentele sunt grele, dar satisfacţia pe care o obţinem când reuşim ceea ce ne-am propus merită acest efort”, spune Laura. În ciuda faptului că se împart între şcoală şi antrenamente, cei doi reuşesc să-şi facă timp şi pentru a se relaxa cu prietenii.