Doi francezi și un polonez cercetați de polițiștii de frontieră pentru deținere de droguri și trecere ilegală a frontierei

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat un cetățean francez care a trecut ilegal frontiera de stat și care avea asupra sa 40 grame de canabis. În acţiunea ilegală, bărbatul a fost sprijinit de două persoane, un bărbat şi o femeie, care l-au călăuzit pe acesta în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat.

În ziua de 31.01.2023, polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, pe timpul derulării misiunilor specifice în zona competenţă, au depistat în zona localității Comana, judeţul Constanţa, un cetățean francez în vârstă de 36 de ani, care a fost preluat din apropierea frontierei cu Bulgaria de către o femeie, cetățean polonez în vârstă de 26 de ani, aflată la volanul unui autoturism.

Procedând la verificarea mijlocului de transport și la efectuarea unui control asupra celor două persoane, a fost descoperită asupra acestora cantitatea de 40 grame de substanță vegetală cu miros înțepător de cannabis.

La cercetări s-a stabilit ca cetăţeanul francez a trecut ilegal frontiera din Bulgaria, fiind condus în apropierea graniţei de un conaţional, de unde şi-a continuat deplasarea pe jos spre teritoriul României, când a fost preluat de cetăţeana poloneză.

Extinzând cercetările, în PTF Negru Vodă a fost identificată şi cea de a treia persoană, cetățean francez, în vârstă de 23 de ani, care l-a călăuzit pe teritoriul Bulgariei pe conaţionalul său în vederea trecerii frontierei ilegal in România.

În cauză, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanta, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de trecere ilegala a frontierei de stat și călăuzire în vederea trecerii ilegale a frontierei de stat, iar cu privire la drogurile găsite, cercetările sunt efectuate de către poliţiştii din cadrul B.C.C.O. Constanţa, sub coordonarea D.I.I.C.O.T - Serviciul Teritorial Constanţa.