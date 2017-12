Doi fraţi au scăpat cu viaţă după ce au căzut într-o groapă de 20 de metri

Comuna Adamclisi a fost în mai puţin de 24 de ore scena a două evenimente grave. După ce miercuri noapte doi săteni din satul Haţegarondat unităţii administrative s-au bătut după o ”partidă” prelungită de băut, unul dintre protagonişti sfîrşind la spital cu o furcă înfiptă în abdomen, ieri, în jurul orei 17,00, a fost nevoie de intervenţia Brigăzii de Pompieri Medgidia pentru salvarea a doi fraţi căzuţi în gura de aerisire a unei mine abandonate din apropierea satului Adamclisi.

După o oră şi jumătate de intervenţie cu grad ridicat de periculozitate, generat de faptul că hăul atinge o adîncime de aproape 20 de metri, pompierii au reuşit să-i scoată la suprafaţă pe ambii fraţi. Cel mai mic dintre fraţi, Ilie C, de 12 ani, nu a putut fi ridicat din gura de aerisire decît pe targă, fiind grav lovit la cap, mîini şi picioare. Fratele mai mare, Andrei Valentin C, de 13 ani, a scăpat fără nicio zgîrietură şi a fost scos din mină imediat după Ilie. Ajunşi la Adamclisi, lucrătorii ambulanţei au imobilizat mîna dreaptă a lui Ilie, după ce au constatat că este fracturată, i-au bandajat rănile de pe picioare şi de la cap şi i-au pus perfuzii, transportîndu-l de urgenţă la Spitalul Băneasa unde va sta probabil toată noaptea sub supraveghere medicală. Valentin a plecat însă acasă, după ce a fost consultat de paramedici. Şeful echipei de pompieri, plt. Cristian Tuzlaru, a declarat imediat după salvarea celor doi copii că tînărul accidentat a scăpat ca prin minune, pe fundul hăului fiind cîteva bîrne de fier care ar fi putut să-l omoare dacă ar fi căzut pe ele.

Locţiitorul şefului de post din Adamclisi, agent şef Marian Ciurariu, a fost prima persoană care a aflat de accident de la Florin O, în vîrstă de 11 ani. Băiatul susţine că era cu caprele familiei la păscut pe o costişă şi i-a văzut pe cei doi fraţi căzînd în gura de aerisire a minei abandonate. Însă, pentru că în apropierea minei abandonate nu se afla nici o capră, iar locul incidentului este destul de departe de sat, poliţistul are motive să creadă că Florin era cu cei doi fraţi, la mină. În opinia locţiitorului şefului de post, cei trei copii nu se jucau la mină, ci căutau să extragă piesele de metal ale unor motoare abandonate în tuneluri pentru a le valorifica la un centru de colectare a fierului vechi. Ipoteza este susţinută de faptul că tînărul acidentat şi fratele lui sînt cunoscuţi de tot satul ca fiind două poame de copii. Ilie, deşi are doar 12 ani, este un obişnuit al Postului de Poliţie din Adamclisi. După ce că este un client fidel al bodegii din sat şi chiuleşte frecvent de la şcoală, el s-a apucat şi de furat. Anul trecut, acesta a fost prins de poliţişti după ce a spart biserica din Adamclisi şi a subtilizat instalaţia de sonorizare. Toate acestea sînt confirmate şi de primarul localităţii Emilian Burcea, care îl cunoaşte pe tînăr ca fiind un adevărat copil-problemă al satului.

Din cele povestite în faţa poliţistului de fratele scăpat nevătămat, cel mic a încercat să coboare în mină prin gura de aerisire, însă s-a prăbuşit de pe buza rîpei. În încercarea de a-şi salva fratele, Valentin a legat o frînghie de căruţă şi a încercat să coboare. Numai că frînghia a fost prea scurtă şi adolescentul a ajuns lîngă fratele lui fără nicio şansă de a mai ieşi, fără ajutor. Cei doi au aşteptat apoi sosirea pompierilor. Culmea este că părinţii copiilor nu au aflat de accident nici măcar după ce aceştia au fost în afara oricărui pericol, ei fiind plecaţi la sapă, după cum susţin consătenii. După incidentul de ieri, primarul localităţii a declarat că intenţionează să împrejmuiască gura de aerisire şi să o transforme în groapă seacă pentru depozitarea cadavrelor de animale.