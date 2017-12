22:23:51 / 11 Februarie 2015

ptr. Gopo

Pe podul de la Dorally.circulau doar masini,nu si pietoni...asa ca nu am pus viata in pericol a nimanui...iar noi sintem instruiti ptr astfel de evenimente neplacute,in care trebuie sa organizam fragrante,cu acesti hoti Nu puteam sa-I urmarim cu masini inscriptionate,ca-si dadeau seama...si poate nu-i mai prindeam Daca-ti spargea tie masina...iar noi ai prindeam asa cum sa intamplat astazi in trafic.ptr ca erau filati...mai spuneai ca puneam viata cuiva in pericol?? Sintem instruiti..perfectionati...si actionam asa cum trebuie in astfel de situatii....asa ca nu punem viata nimanui in pericol...Asa ca nu am fost penibili,ptr ca am prins niste hoti ,,,si nu am discreditat politia romana....ci i-am facut cinste....