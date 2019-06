Doi jucători de la Dunărea Călărași, primele două transferuri la Viitorul

Pentru managerul tehnic al Viitorului, Gheorghe Hagi, achizițiile formației constănțene reprezintă, în fiecare an, noi provocări. Acum, înaintea sezonului 2019-2020, câștigătoarea Cupei României și-a prezentat în cadrul unei conferințe de presă primele două transferuri din această vară. Gabriel Iancu și Hamidou Keyta au semnat contracte valabile pentru următorii doi ani cu formația constănțeană, cu drept de prelungire pentru încă un sezon. Gabriel Iancu este un produs al Academiei de Fotbal „Gheorghe Hagi”, fiind autorul golului care a adus primul titlu de campioană din istoria clubului de la țărmul mării în 2017.

Gabi Iancu a mai evoluat pentru FC Viitorul în perioada 2010-2013 și 2016-2017, dar și pentru echipele FCSB, Karabukspor (Turcia), Termalica (Polonia) și Dunărea Călărași, în sezonul trecut.

Hamidou Keyta a jucat în ultimul sezon tot pentru Dunărea Călărași, are 24 de ani, 1,86 metri înălțime, evoluează pe postul de atacant lateral și a mai jucat în carieră la formațiile Le Havre B, Saint-Etienne B, Auxerre B și FC Chambly. Iată în continuare primele declarații ale celor doi din postura de jucători ai formației FC Viitorul.

„În primul rând vreau să-i mulțumesc domnului Hagi și întregului staff. Sunt foarte bucuros că m-am întors. Sunt sigur că se va face treabă bună. Ca obiective ne-am propus să intrăm în play-off, să ne batem pentru cupă, să ne apărăm cupa și, de ce nu, să intrăm în grupele Europa League. Nu cred că am avut un joc slab la Dunărea. Îmi pare rău pentru echipă pentru că a retrogradat. Am jucat câte nouăzeci de minute, am putut să alerg, am avut încredere în mine. Aici este casa mea și cel mai mult iubesc acest club, pentru că aici m-am format și aici mă simt cel mai bine. Eu am bătut penalty-ul, a fost un sentiment aparte și sper să câștigăm și în viitorul sezon o competiție. Mai am multe de demonstrat, 25 de ani și încă nu am atins nivelul pe care mi l-am dorit de când am devenit jucător profesionist. Sunt sigur că dacă voi juca bine și voi avea prestații foarte bune voi ajunge și eu la mai bine, cu siguranță” - Gabriel Iancu.

„Am ales să vin la Viitorul pentru că este o oportunitate pentru mine, o nouă experiență. Un club cu ambiții mari. Echipa a demonstrat că poate câștiga, a avut un sezon foarte bun, a luat cupa. Am vorbit și cu Lyes (n.r. - Houri) și este o șansă pentru mine. Acum trebuie să muncesc, să progresez, pot juca și în Cupele Europene” - Hamidou Keyta.