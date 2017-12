Doi jucători de la FC Viitorul, convocați de Iordănescu

Selecționerul Anghel Iordănescu a anunțat, ieri, lotul reprezentativei divizionare a României care va efectua un cantonament în Antalya (Turcia), în perioada 3-15 februarie. „Generalul” a convocat 25 de jucători, dintre care opt de la Steaua București, chiar dacă oficialii campioanei au contestat vehement această acțiune, dar și doi de la FC Viitorul, Cristian Manea și Florin Tănase. Lotul este format din următorii jucători - portari: Silviu Lung jr. (Astra Giurgiu), Cristian Bălgrădean (CS U. Craiova), Valentin Cojocaru (Steaua București), fundași - Andrei Dumitraș (Craiova), Cristian Manea (FC Viitorul), Paul Papp și Srgian Luchin (ambii Steaua), Sergiu Muth (Gaz Metan Mediaș), Ionuț Nedelcearu (Dinamo București), Florin Bejan (ASA Tg. Mureș), Steliano Filip (Dinamo), Bogdan Vătăjelu (Craiova); mijlocași: Adrian Popa, Alexandru Bourceanu și Andrei Prepeliță (toți de la Steaua), Valentin Lazăr (Dinamo), Paul Anton (Pandurii Tg. Jiu), Alexandru Crețu (CSMS Iași), Constantin Budescu (Astra), Ioan Hora (Tg. Mureș), Florin Tănase (FC Viitorul), Claudiu Bumba (Astra); atacanți: Claudiu Keşeru și Raul Rusescu (ambii Steaua), Mihai Roman (Pandurii). Membrii staff-ului echipei naționale, împreună cu jucătorii clubului Dinamo, vor pleca spre Antalya la 3 februarie, iar reunirea locului va avea loc în aceeași zi, la hotelul „Mardan Palace”, în stațiunea Lara. Reprezentativa divizionară are programate trei jocuri de pregătire, toate pe terenurile din cadrul „Mardan Sports Complex”, care nu vor intra însă în palmaresul echipei naționale: cu Bulgaria (la 7 februarie), cu Sioni Bolnisi (prima ligă din Georgia, la 10 februarie) și cu Moldova (la 14 februarie).

DULCA, SELECȚIONER LA TINERET

Fostul antrenor al echipei Gaz Metan Mediaş, Cristian Dulca, a preluat conducerea tehnică a reprezentativei de tineret a României, semnând un contract pentru o perioadă de doi ani. „Pentru mine, faptul că am fost numit în această funcţie de selecţioner al echipei de tineret a României este o mândrie, o onoare şi o mare responsabilitate. Echipa naţională nu se refuză, indiferent de nivelul la care antrenezi. Este o generaţie bună şi încercăm să ne concentrăm pentru a ne îndeplini obiectivul de calificare la Campionatul European. Contractul se întinde pe o perioadă de doi ani de zile. Eu am mai avut oferte de la echipe din prima ligă, dar pe mine m-a interesat acest proiect de la naţionala Under 21 și nu partea financiară”, a declarat Dulca, înlocuitorul lui Mihai Teja, care a preluat formaţia Dinamo.