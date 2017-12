Cu siguranţă, spectacolul oferit la a 20-a ediţie a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cel mai vechi turneu de acest gen din ţară rezervat veteranilor, este garantat şi de golurile marcate de jucătorii echipelor participante. La sfârşitul săptămânii trecute, în cele 18 partide disputate la Sala Sporturilor din Constanţa s-au înscris 112 goluri: 27 - sâmbătă şi 85 - duminică. În clasamentul golgeterilor, Cristi Pariza (Store) l-a egalat pe Marian Savu (Săgeata Eschibaba), iar pe poziţia secundă a urcat Cosmin Mocanu (CSM Medgidia). Clasament - 10 goluri: Marian Savu (Săgeata Eschibaba) şi Cristi Pariza (Store); 7 goluri: Cosmin Mocanu (CSM Medgidia); 6 goluri: Michi Iordan (Voinţa-Frontiera Tomis), Marinică Stanciu (Săgeata Stejaru), Adi Pitu (Alpha-Ştiinţa) şi Adrian Tănase (CS Eforie).

Rezultatele şi autorii golurilor - sâmbătă, 22 ianuarie - Grupa E: Telegraf & NTV - Victoria Cumpăna 2-2 (Hristu Dumitru, Gigi Carataş / Manea Robert 2), Grupa D: VMB Lux Pompierii - CSM Medgidia 2-2 (Orhan Feta, Valentin Coteaţă / Cosmin Mocanu 2), Grupa F: Socep - Farul Tuzla 5-9 (George Lică 2, Daniel Niculae, Manea Manolache, Ion Buliga / Vasile Aldea 2, Daniel Iosif 2, Constantin Cocu 2, Dorel Manea 2, Abdula Sunay), Grupa C: Arca ANR - Spada Security 3-2 (Jenel Vlad, Viorel Farcaş, Gabriel Chelariu / Constantin Doae, Viorel Farcaş-autogol); duminică, 23 ianuarie - Grupa B: Vulturii Cazino - Luceafărul Constanţa 2-1 (Nicolae Enciu, Mihai Scupra / Constantin Şotilă), Grupa A: Liga Ofiţerilor - SNC 1-5 (Viorel Ghiţă / Ionuţ Lefter 2, Dumitru Palade 2, Ion Basarabeanu), Grupa F: Farul Tuzla - Didactica Mangalia 7-0 (Vasile Aldea 3, Marcel Şerbănescu 2, Gheorghe Sima 2), Grupa C: Luceafărul Amzacea - Spada Security 1-3 (Mihai Şodrîngă / Paul Cristache, Teo Răduinea, Constantin Doae), Grupa C: Arca ANR - CSS Apolo Medgidia 5-2 (Alexandru Stamate, Alexandru Ighi, Jenel Vlad, Viorel Farcaş, Gabriel Chelariu / Cristian Gherghina, Sali Dincer), Grupa E: Victoria Cumpăna - FC Amicii 2-3 (Stelică Miu, Manea Robert / George Abagiu, Liviu Tudorache, Emin Muzechear), Grupa E: Inter Năvodari - Olimpia 3-2 (Nicolae Tudorici 2, Daniel Costea / Mircea Staicu, Ionuţ Ilie), Grupa D: Deltagrup Construct - Cardinal Motors 3-4 (Daniel Ghiţă 2, Georgian Caraman / Nicolae Iosa, Ionuţ Carataş, Nicolae Raiciu-autogol, Bogdan Radu), Grupa F: Store - Socep 13-0 (Cristi Pariza 5, Gicu Tararache 3, Florin Scupra 2, Mihai Badea 2, Velisa Seigean), Grupa B: Alpha-Ştiinţa - Steaua Mării 5-0 (Adi Pitu 2, Mihai Pitu 2, Marius Panait), Grupa A: Municipal - Dinamo Poliţia 8-2 (Stelian Carabaş 3, Mihai Georges 3, Marian Popa, Gabi Stan / Cătălin Ologu 2), Grupa A: Capitol ‘84 - CFR 3-2 (Marian Florea, Edy Petrescu, Dan Turtoi / Iulian Bărăitaru, Florin Alexandru), Grupa D: Real - Polaris-Meconst 0-1 (Cristi Pascu), Grupa B: Perla Murfatlar - CS Eforie 2-5 (Sali Bectaş 2 / Gică Butoiu, Adrian Smarandache, Adrian Tănase, Ştefan Baraghin, Adrian Slave).

Meciurile de sâmbătă şi duminică au fost arbitrate de Fernando Costache, Gabriel Georgescu, Adrian Midişan, Ionel Nae, Constantin Zelcă, Laurenţiu Ciuchiţă, Marian Ştefănescu, Levis Abdulgani, Adrian Stângă, Dragoş Teodor şi Valentin Gheorghe.

Sponsor al turneului: Restaurantul “Rustic”.

Parteneri: Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.