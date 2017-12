Doi marinari români, răpiţi de piraţi

Tot mai multe nave cad pradă piraţilor somalezi. În cursul zilei de luni, aceştia au capturat tancul chimic St. James Park, sub pavilion britanic. Printre cei 26 de membri ai echipajului, se numără şi doi români. „Este vorba despre un ofiţer de punte şi un cadet. Din câte ştim, până la această oră, aceştia au plecat prin intermediul agenţiei Zodiac, dar nu ştiu încă din ce localitate sunt”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. Nava St. James Park, cu o capacitate de 13.000 tone, a fost capturată luni, în timp ce se îndrepta spre Thailanda, venind din Spania. Nava a fost capturată deşi se deplasa pe o rută maritimă patrulată de navele NATO implicate în lupta împotriva pirateriei. „Este posibil ca nava să fi fost încărcată şi din acest motiv să fi fost capturată de piraţi. Încărcătura face ca bordul navei să se scufunde mai mult, iar piraţii pot urca la bord. În plus, viteza navei este mai mică când este încărcată”, a precizat Adrian Mihălcioiu. În cursul zilei de ieri, tancul îşi schimbase direcţia, îndreptându-se spre coastele Somaliei. Pe lângă cei doi români, echipajul navei numără cetăţeni din Rusia, Bulgaria, Filipine, Polonia, Georgia, India şi Turcia. Liderul SLN susţine că, în prezent, starea navigatorilor este bună, armatorul aşteptând ca piraţii să înceapă negocierile. Reamintim că, la sfârşitul lunii noiembrie, un alt navigator român a căzut pradă piraţilor somalezi. Tulceanul Gelu Ion Slavoschi, mecanic, se afla la bordul tancului petrolier Maran Centaurus, sub pavilion grecesc, alături de 16 filipinezi, nouă greci şi doi ucraineni. Superpetrolierul cu o capacitate de 300.000 de tone a fost capturat pe 29 noiembrie în golful Aden. Încărcat cu ţiţei, tancul petrolier tocmai plecase din Arabia Saudită şi se îndrepta către SUA. În dreptul Golfului Aden, nava a fost atacată de piraţi. Din cauza încărcăturii periculoase, echipajul nu a avut de ales şi s-a predat. Maran Centaurus este una dintre cele mai mari nave capturate până acum de piraţii somalezi. Piraţii au contactat deja armatorul şi au demarat negocierile pentru eliberarea navei, a încărcăturii acesteia şi a echipajului. De la începutul anului, 21 de navigatori români (exceptând cazul Maran Centaurus) au căzut în mâinile piraţilor. Până în prezent, toţi au fost eliberaţi.