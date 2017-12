10:43:30 / 08 Mai 2016

Spuneti adevarul romanilor

Noroc cu sputniknews, aflam stirile necenzurate: "The attack was reportedly carried out by two insurgents dressed in Afghan army uniforms at the Kandahar airfield. The gunmen were killed in retaliatory fire." Atacul a fost efectuat de doi insurgenți îmbrăcați în uniforme ale armatei afgane la aeroport din Kandahar. Agresorii au fost uciși în schimbul de focuri. Deci, nicio masina capcana, cum a anuntat media romanesca, la ordin probabil.