La doar un an de la atacul armatei iraniene asupra platformei \"Orizont\" în Golful Persic, o explozie pe o platformă din Marea Neagră a fost la un pas de producerea unei adevărate tragedii în rîndul petroliştilor români. Mai mulţi muncitori care lucrau, vineri seară, în sala maşini a platformei \"Saturn\", care operează la 40 de mile în largul mării, la nord-est de Constanţa, au fost surprinşi de o explozie la generatoarele electrice. Deflagraţia a fost atît de puternică, încît pentru a-i putea salva pe cei cinci muncitori răniţi, trei de la firma \"Faur Service\" Bucureşti şi doi de la Grupul de Servicii Petroliere (GSP), a fost trimis un elicopter de la Tuzla. Cei cinci muncitori au ajuns cu elicopterul la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, unde au fost internaţi cu multiple arsuri de gradul II. După ce au fost supuşi unor analize suplimentare, sîmbătă, cadrele medicale constănţene au luat decizia transferării a doi dintre cei cinci muncitori răniţi la Clinica de Arşi din Bucureşti. Potrivit purtătorului de cuvînt al SCJU Constanţa, dr. Florian Stoian, starea muncitorilor este bună, însă aceştia au fost transferaţi la cererea familiilor, mai ales că au domiciliul în Bucureşti. \"Cei doi muncitori au fost transportaţi cu ambulanţele în Capitală, dar ceilalţi răniţi sînt în afara oricărui pericol. Aceştia sînt ţinuţi în continuare sub observaţie medicală, în vreme ce al cincilea muncitor a fost trimis acasă, întrucît avea leziuni uşoare care nu necesitau internarea\", a precizat Stoian. Deşi cei cinci muncitori au scăpat cu viaţă \"ca prin urechile acului\", cel mai grav accident de muncă petrecut pe o pltaformă petrolieră românească în acest an a intrat în atenţia Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa. Prima măsură dispusă de conducerea instituţiei constănţene a constat în trimiterea unui inspector de muncă pe platforma „Saturn” pentru a verifica împrejurările care au dus la producerea deflagraţiei. Inspectorul şef adjunct al ITM Constanţa, Marian Becheanu, susţine că un raport preliminar relevă faptul că pistonul motorului aflat în probe s-a blocat, învelişul metalic etanş care îl acoperea a explodat, totul culminînd cu incendiul care a dus la vătămarea muncitorilor. \"Continuăm verificările pentru a vedea dacă s-au respectat normele tehnologice şi de protecţie a muncii, însă este posibil să fi fost doar o defecţiune tehnică. Deşi există premisele declarării accidentului de muncă drept colectiv, fiind implicate mai mult de trei persoane, trebuie să mai aşteptăm cîteva zile, conform legislaţiei muncii. În principiu, cercetarea se va face sub supravegherea noastră, însă dacă va fi accident colectiv de muncă trebuie să colaborăm cu reprezentanţii Inspecţiei Muncii din Bucureşti\", a declarat Marian Becheanu.