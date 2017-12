Doi muncitori s-au înecat în nordul stațiunii Mamaia

15:48:46 / 07 Septembrie 2015

nu aveti dreptate!!!!

Am fost acolo , nu au intrat in mare ca sa se distreze ci ca sa recupereze placile de celuloza pe care furtuna puternica le-a aruncat in mare . Erau mai multi - cel putin 10 oameni . Acum am aflt ca au murit . Imi mare rau pt ei , cred ca sefii mint ca sa nu declare ca I-au pus sa aduca placile care erau si pe plaja si la apa mica dar si mai departe in apa . Nu va mi grabiti sa dati in morti ca nu se pot apara !