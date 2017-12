Doi poliţişti au fost asasinaţi la New York

Doi poliţişti au fost împuşcaţi mortal ieri la New York în maşina lor, "asasinaţi" de un bărbat în vârstă de 28 de ani care ulterior s-a sinucis, a anunţat în cursul serii şeful poliţiei din New York, citat de AFP. Atacul a avut loc la Brooklyn, în cartierul Bedford Stuyvesant, la ora locală 14.50 (21.50 ora României), în contextul manifestaţiilor repetate de la New York, după recenta decizie a unui mare juriu de a nu-l inculpa pe un poliţist implicat în moartea unui bărbat de culoare, Eric Garner. Ucigaşul, identificat drept Ismaaiyl Brinsley, în vârstă de 28 de ani, a tras de mai multe ori în poliţişti, care stăteau în maşina lor, prin geamul din dreptul pasagerului, lovindu-i la cap. "Au fost împuşcaţi, fără vreun avertisment. Au fost pur şi simplu asasinaţi", a declarat şeful poliţiei Bill Bratton, în cadrul unei conferinţe de presă, precizând că ucigaşul lor, care nu ar avea nicio legătură teroristă, venise din oraşul Baltimore, la 300 de kilometri sud de New York. Urmărit de alţi poliţişti în timp ce fugea, el şi-a pus capăt zilelor pe un peron de metrou din apropiere, a adăugat şeful poliţiei. Potrivit lui Bratton, el postase anterior pe reţelele de socializare comentarii foarte ostile la adresa poliţiei. El îi menţionase pe Eric Garner şi Michael Brown, un tânăr de culoare ucis de poliţie la Ferguson (Missouri) în august, potrivit presei locale. Dubla crimă a traumatizat profund cea mai importantă forţă de poliţie din Statele Unite. Alţi doi poliţişti din New York au fost atacaţi la 24 octombrie de un bărbat înarmat cu un topor. Unul dintre ei a fost grav rănit, iar altul a avut doar răni uşoare, iar Bratton a vorbit la momentul respectiv despre un act de terorism. Primarul oraşului New York, Bill de Blasio, un democrat ale cărui relaţii cu poliţia sunt dificile, a denunţat sâmbătă seara un "asasinat care seamănă cu o execuţie". Procurorul statului New York Eric Schneiderman a vorbit despre un "act de violenţă înspăimântător" şi numeroşi poliţişti din diferite comisariate din New York şi-au exprimat şocul pe Twitter, trimiţând condoleanţe şi rugăciuni familiilor victimelor.