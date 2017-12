Doi revoluționari greviști constănțeni au ajuns la spital

07:52:32 / 10 Ianuarie 2015

Impostori

Mascaradain stil romanesc aceasta greva a foamei facut de asa zisi revolutionari constanteni.Este greu sa nu mai sugi fraudulos di bani poporului in numele revolutiei la care nu ai facut nimic .De acord cu autoritatile sa-i demaste pe impostori care au luat fraudulos din bani poporului sa-i oblige sa-i de-a inapoi si sa raspunda penal .numai inRmania se poate intimpla asa ceva sa furi prin toate mijloacele din bani public o adevarata mafie a revolutiei.Sa raspunda si martori si autoritatile care au aprobat asemenea certificate.Numai in Constanta 800 de revolutionari in plata va da-ti seama ce interese frauduloa-sesunt la mijloc